Орбан заявил о намерении встретиться с Путиным в Москве

Сергей Добровинский
Встреча лидеров России и Венгрии запланирована на 28 ноября.

Когда встретятся Путин и Орбан

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам политика, встреча запланирована на пятницу 28 ноября и пройдет в Москве. О предстоящей поездке Орбан рассказал в интервью венгерскому радио Kossuth.

Он отметил, что переговоры в российской столице призваны обеспечить Венгрии стабильные поставки энергоресурсов на зимний период по приемлемой цене.

Позднее появились сведения, что венгерский премьер уже вылетел на встречу. Перед посадкой в самолет он подтвердил, что отправляется в Москву ранним утром.

«Нам нужно выехать в четыре утра, чтобы успеть на встречу, которая запланирована на сегодняшнее утро. Сегодня у нас встреча с президентом России», — привел его слова портал Telex.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о поддержании Россией контакта с Венгрией по поводу возможности проведения встречи с премьер-министром страны. Президент РФ отмечал, что Москва знакома с его объективной политической позицией.

Венгрия при Орбане последовательно отказывается от поддержки киевского режима. В частности, Орбан заявил, что не будет финансово помогать Украине после скандального коррупционного дела Миндича. Из-за своей твердой позиции Будапешт подвергается давлению со стороны ЕС.

Ранее Венгрия рассматривалась, как возможное место проведения саммита Путина и Трампа, однако позже встреча была отменена.

