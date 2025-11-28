Гендиректор строительной фирмы на Сахалине обманула клиентов на 200 миллионов рублей

Без жилья и денег остались 33 семьи.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Громкое задержание гендиректора крупной строительной фирмы, которая обманула клиентов на 200 миллионов рублей. По данным правоохранителей, подозреваемая заключала фиктивные договоры на возведение особняков в Южно-Сахалинске, брала деньги, а потом исчезала.

В итоге без крыши над головой и с долгами остались 33 семьи. Многие для оплаты строительства использовали средства материнского капитала, дальневосточной ипотеки и потребительских кредитов. У предполагаемой мошенницы, помимо золотых украшений, обнаружили два дома, дорогой автомобиль и квадроцикл. Для возмещения ущерба потерпевшим на собственность наложен арест.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России вынесли первый приговор коллектору. Сборщик долгов, который требовал погасить чужой долг, получил штраф 300 тысяч рублей. Но, несмотря на наказание, незаконные методы взыскания все равно есть. Причем к ним прибегают теперь не только банки, но и сервисы каршеринга.

