Гендиректор строительной фирмы на Сахалине обманула клиентов на 200 миллионов рублей

Громкое задержание гендиректора крупной строительной фирмы, которая обманула клиентов на 200 миллионов рублей. По данным правоохранителей, подозреваемая заключала фиктивные договоры на возведение особняков в Южно-Сахалинске, брала деньги, а потом исчезала.

В итоге без крыши над головой и с долгами остались 33 семьи. Многие для оплаты строительства использовали средства материнского капитала, дальневосточной ипотеки и потребительских кредитов. У предполагаемой мошенницы, помимо золотых украшений, обнаружили два дома, дорогой автомобиль и квадроцикл. Для возмещения ущерба потерпевшим на собственность наложен арест.

