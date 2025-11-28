«Поддерживаем прямые контакты»: Турция готова провести переговоры РФ и Украины

Глава МИД Турции: в Стамбуле могут провести переговоры РФ и Украины

В Стамбуле вновь могут организовать переговоры представителей России и Украины. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции со своим коллегой из Германии Йоханном Вадефулем в Берлине.

«Мы должны продолжать идти по этому пути. И Турция готова вновь принять переговоры в Стамбуле. Мы поддерживаем прямые контакты между сторонами», — сказал дипломат.

Фидан отметил, что подобные переговоры, состоящие из трех раундов, уже проходили в этом городе минувшим летом. Данные встречи во многом принесли продуктивные результаты.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 ноября также заявлял о готовности принять делегации из РФ и Украины в крупнейшем городе своей страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с Реджепом Тайипом Эрдоганом предложения США по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, лидеры двух стран поделились друг с другом впечатлениями после саммита «Большой двадцатки».

