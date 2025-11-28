«Поддерживаем прямые контакты»: Турция готова провести переговоры РФ и Украины

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 16 0

Минувшим летом делегации двух стран уже встречались в Стамбуле.

Где могут пройти переговоры РФ и Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Любишкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава МИД Турции: в Стамбуле могут провести переговоры РФ и Украины

В Стамбуле вновь могут организовать переговоры представителей России и Украины. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции со своим коллегой из Германии Йоханном Вадефулем в Берлине.

«Мы должны продолжать идти по этому пути. И Турция готова вновь принять переговоры в Стамбуле. Мы поддерживаем прямые контакты между сторонами», — сказал дипломат.

Фидан отметил, что подобные переговоры, состоящие из трех раундов, уже проходили в этом городе минувшим летом. Данные встречи во многом принесли продуктивные результаты.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 ноября также заявлял о готовности принять делегации из РФ и Украины в крупнейшем городе своей страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с Реджепом Тайипом Эрдоганом предложения США по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, лидеры двух стран поделились друг с другом впечатлениями после саммита «Большой двадцатки».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Сатурн даст повторные возможности: гороскоп для всех знаков на декабрь 20...

Последние новости

20:22
«Я живым не сдамся»: Дмитрий Дибров объяснил, в чем основа интереса к сплетням
20:11
Москвичка заказала убийство мужа, чтобы избежать раздела имущества
20:00
Вырвал глаз и изуродовал лицо: на бездомного напал обезумевший мужчина
19:36
Мужчина задохнулся из-за поедания живых тараканов на конкурсе
19:23
На Украине учительница уволилась из-за лжи в учебниках истории
19:13
Начались испытания оборудования для первой ВСМ в России

Сейчас читают

Суд вынес приговор фигурантам по делу о мошенничестве с квартирой Долиной
Премьер-министр Венгрии Орбан прилетел в Москву
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео