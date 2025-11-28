Конгресс Европейской гимнастики допустил россиян до международных соревнований

Конгресс Европейской гимнастики проголосовал за допуск спортсменов из России к соревнованиям. European Gymnastics предлагает россиянам выступать под нейтральным флагом. Об этом сообщается на сайте Федерации гимнастики России (ФГР).

Это решение открывает гимнастам и гимнасткам из РФ возможность участвовать в квалификационных турнирах по спортивной и художественной гимнастике для отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Кроме того, в прыжках на батуте спортсмены смогут отбираться на Олимпиаду, минуя европейские соревнования.

Президент ФГР Олег Белозеров положительно оценил позицию European Gymnastics, отметив, что она подтверждает приверженность принципам Олимпийской хартии.

В голосовании по вопросу допуска россиян участвовали делегаты 48 из 50 стран, входящих в European Gymnastics — кроме России и Белоруссии. «За» проголосовали представители 27 государств.

Ранее 5-tv.ru писал, что трех российских спортсменов — Викторию Аникину, Реваза Гургенидзе и Светлану Лукину — не допустили до участия в выборах в техкомитеты Европейского гимнастического конгресса из-за «несоответствия требованиям».

