«Травматизация»: психолог оценила влияние на детей истязаний в нижегородском детсаде

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 79 0

Агрессивное поведение воспитательницы может быть обосновано возрастными изменениями.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психолог Плотникова: жестокость воспитательницы детсада Городца связана с возрастными изменениями

Жестокость воспитательницы из детского сада Нижегородской области может быть связана с возрастными изменениями. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщила психолог Ирина Плотникова.

«Человек, правда, с возрастом и со временем может меняться, если особенно говорить о каком-то расстройстве, что изначально, возможно, она себя как-то сдерживала или ее проявления были не столь заметны и видны, что очень часто бывает именно в детских коллективах», — отметила эксперт.

По словам Плотниковой, у детей точно травмирована психика, что в дальнейшем может привести к сложностям в отношениях с людьми.

Российский нарколог-психиатр и психолог Василий Шуров также считает, что агрессивное поведение женщины может быть обосновано возрастными изменениями.

«Человек элементарно мог выгореть, устать, такое бывает… Я ее не оправдываю, я просто пытаюсь разобраться, потому что вот это толкать, оскорблять, насильственно кормить, рассказывать родителям, какие у них плохие дети… Все-таки можно заподозрить возрастные изменения в головном мозге, можно возникновение обострения определенной психической патологии или элементарное выгорание», — объяснил Шуров.

Он также добавил, что резкое изменение поведения может произойти, когда человек долго работает в одной сфере. Такое бывает, например, у медсестер и сиделок. Они становятся агрессивными и срывают свою ненависть на тех, кто им не может ответить.

До этого стало известно, что в Нижегородской области возбудили уголовное дело об истязании воспитанников одного из детских садов Городца. Следствие в ходе мониторинга выявило публикацию и сюжет региональной телекомпании, в которых говорилось о том, что в детском саду города воспитатели проявляют противоправные действия против воспитанников учреждения.

Мать одного из ребят также сообщила, что воспитательница насильно накормила ее сына морковной запеканкой, которую тот не ест, в результате чего ребенка вырвало.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Месяц Земляной или Каменной Крысы: китайский гороскоп на декабрь 2025 год...

Последние новости

1:26
Зима не щадит: что спасает кожу от стресса зимой
1:05
«Очень люблю!» — Ханде Эрчел заговорила на русском
0:44
Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2026 году
0:25
Трамп аннулировал все подписанные Байденом с помощью автопера документы
23:59
«Травматизация»: психолог оценила влияние на детей истязаний в нижегородском детсаде
23:41
«Был очень этому рад»: Путин назвал размер своей стипендии в студенчестве

Сейчас читают

Суд вынес приговор фигурантам по делу о мошенничестве с квартирой Долиной
Премьер-министр Венгрии Орбан прилетел в Москву
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео