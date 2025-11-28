«Травматизация»: психолог оценила влияние на детей истязаний в нижегородском детсаде

Психолог Плотникова: жестокость воспитательницы детсада Городца связана с возрастными изменениями

Жестокость воспитательницы из детского сада Нижегородской области может быть связана с возрастными изменениями. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщила психолог Ирина Плотникова.

«Человек, правда, с возрастом и со временем может меняться, если особенно говорить о каком-то расстройстве, что изначально, возможно, она себя как-то сдерживала или ее проявления были не столь заметны и видны, что очень часто бывает именно в детских коллективах», — отметила эксперт.

По словам Плотниковой, у детей точно травмирована психика, что в дальнейшем может привести к сложностям в отношениях с людьми.

Российский нарколог-психиатр и психолог Василий Шуров также считает, что агрессивное поведение женщины может быть обосновано возрастными изменениями.

«Человек элементарно мог выгореть, устать, такое бывает… Я ее не оправдываю, я просто пытаюсь разобраться, потому что вот это толкать, оскорблять, насильственно кормить, рассказывать родителям, какие у них плохие дети… Все-таки можно заподозрить возрастные изменения в головном мозге, можно возникновение обострения определенной психической патологии или элементарное выгорание», — объяснил Шуров.

Он также добавил, что резкое изменение поведения может произойти, когда человек долго работает в одной сфере. Такое бывает, например, у медсестер и сиделок. Они становятся агрессивными и срывают свою ненависть на тех, кто им не может ответить.

До этого стало известно, что в Нижегородской области возбудили уголовное дело об истязании воспитанников одного из детских садов Городца. Следствие в ходе мониторинга выявило публикацию и сюжет региональной телекомпании, в которых говорилось о том, что в детском саду города воспитатели проявляют противоправные действия против воспитанников учреждения.

Мать одного из ребят также сообщила, что воспитательница насильно накормила ее сына морковной запеканкой, которую тот не ест, в результате чего ребенка вырвало.

