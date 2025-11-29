«Знаю хитрость»: Анна Калашникова дала совет, как не напиться на Новый год

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив

Перед тем как идти на светское мероприятие с кавалером, певица заставляет его кое-что сделать до первой порции алкоголя.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Певица Анна Калашникова удивляется — как некоторым удается долго не хмелеть на празднике, в то время как другие после первого бокала валятся с ног. Возможно, отметила звезда, со временем ученые откроют ген трезвости или раскроют принцип, позволяющий противостоять алкоголю, и проблема пьянства перестанет портить жизнь людям.

Ну а пока приходится прибегать к проверенным рецептам. Одним из таких рецептов артистка поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards 2025. Этот метод она не раз успешно испытывала на собственном кавалере.

«Я знаю хитрости, которые я советую всем своим друзьям мужчинам, как не пьянеть. Это маслица надо съесть. Вот мы идем на какое-то мероприятие, и мне нужно, чтобы мой мужчина не напивался, я не люблю, честно, пьяных. Я говорю — все, едим масло. Я его кормлю: хлебушек, маслице. Хорошо плотно покушать — все, он может долго не пьянеть», — рассказала Калашникова.

По словам певицы, ее возлюбленный — любитель крепкого спиртного, который предпочитает виски. Сногсшибательный напиток. Но если избранница накормит его как следует и добавит масла, держится прекрасно. Но увы, полностью нейтрализовать действие алкоголя невозможно. Рано или поздно даже самых крепких победит роковая рюмка.

«Он может много выпить, в прошлый раз литр выпил! Но потом оно как бы накрывает чуть-чуть, надо успеть доехать до дома и все, там уже кранты», — посмеялась исполнительница.

Об опасностях дружбы с зеленым змием врачи предупреждают постоянно. И особенно часто накануне новогодних праздников. Кроме риска развития зависимости существуют и другие — даже если выпивать понемногу, но регулярно, под угрозой оказываются и здоровье, и отношения с близкими. Ранее, писал 5-tv.ru, нарколог Руслан Исаев объяснил, как самостоятельно распознать начало алкогольной зависимости.

