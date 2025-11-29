Орбан попробовал блюда русской кухни после переговоров с Путиным

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным венгерский премьер-министр Виктор Орбан отправился на ужин в ресторан «Живаго». Заведение расположено недалеко от Кремля. Там политика угостили традиционными блюдами русской кухни и рюмкой водки. Об этом журналистам «Известий» рассказали представители пресс-службы ресторана. Орбан прибыл в 16:30 и провел за столом около полутора часов.

«С большим удовольствием попробовал блины с красной икрой, сало в шелухе (в ресторане сало готовят сами, предварительно отварив свинину в луковой шелухе), соленья, пельмени сибирские (говядина, свинина, кролик, репчатый лук сливочное, черный перец молотый), борщ московский», — сказано в заявлении.

Ужин иностранного гостя не обошелся без блинов с красной икрой. Фото: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

Виктор Орбан анонсировал свою поездку в Россию 27 ноября. Отметил, что целью рабочего визита станет разговор с Владимиром Путиным об энергоснабжении Венгрии накануне предстоящей зимы. Ранним утром следующего дня он уже был окружен журналистами в международном аэропорту имени Ференца Листа в Будапеште. И добавил, что вылетать приходится в четыре утра, чтобы успеть на утреннюю встречу.

«Я еду в Москву, чтобы обеспечить поставки электроэнергии в Венгрию на зиму и на следующий год по доступной цене», — сообщил Орбан.

В ходе переговоров с венгерским премьером Путин подчеркнул, что нынешние отношения Москвы и Будапешта основаны на прагматизме и «на самом лучшем из того, что было» в их истории. Российский лидер напомнил, что давно знаком с Орбаном, а также отметил — несмотря на все сложности, позитивное взаимодействие двух стран идет по пути развития.

В завершении публичного диалога Владимир Путин упомянул предложение американского лидера Дональда Трампа провести саммит по Украине в Будапеште. Орбан в свою очередь заявил, что по-прежнему готов предоставить площадку для переговоров в Венгрии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц отреагировал на визит венгерского премьера в Москву.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.