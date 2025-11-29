Песков объяснил, почему Орбан встретился с Путиным не сразу после приезда

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 76 0

Венгерскому лидеру нужно было некоторое время для подготовки к переговорам.

Почему Орбан встретился с Путиным не сразу после приезда

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Песков: Орбан перед встречей с Путиным в Кремле готовился к переговорам

Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана началась не сразу после приезда венгерского лидера, так как тому нужно было подготовиться к переговорам с российским коллегой. Об этом заявил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России объяснил, что перед встречей между лидерами не было «закулисного общения тет-а-тет», а также отметил, что Орбану создали все возможности, чтобы полноценно подготовиться к диалогу.

По итогам встречи с Путиным, прошедшей 28 ноября, венгерский премьер-министр заявил, что переговоры прошли успешно. Дмитрий Песков также назвал прошедшие переговоры хорошими и содержательными.

Лидеры двух государств обсуждали энергетическое сотрудничество в преддверии зимы. Путин отметил, что Россию и Венгрию связывают крепкие и хорошие отношения, а Будапешт сохраняет твердую позицию по украинскому кризису, несмотря на сложную обстановку в мире.

