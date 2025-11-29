Орбан назвал успешными переговоры с Путиным в Москве

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

Премьер-министр Венгрии прибыл в Россию для обсуждения вопроса энергоснабжения его страны в преддверии предстоящей зимы.

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан оценил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые прошли в Москве, как успешные. Свое мнение политик выразил в публикации на своей странице в соцсети Facebook*. Целью поездки было обсуждение с российской стороной вопроса энергоснабжения Венгрии накануне зимы.

«Успешные переговоры в Москве: энергоснабжение Венгрии остается надежным», — написал Орбан.

Чтобы успеть на встречу с Путиным, венгерский премьер еще до рассвета прибыл в международный аэропорт имени Ференца Листа в Будапеште. Вылет был назначен на четыре утра по местному времени. Общаясь с журналистами, Орбан подчеркнул, что намерен договориться в Москве о стабильных поставках электроэнергии по доступной цене на весь следующий год.

В ходе публичной части встречи руководителей двух государств Путин заявил, что сотрудничество РФ и Венгрии основано на прагматизме и «на самом лучшем из того, что было» в их истории. Он также добавил, что давно знает Орбана, и что несмотря на все препятствия, дипломатические отношения продолжают развиваться.

Позиции Путина и Орбана относительно результатов переговоров позже подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал прошедшую в Москве встречу хорошей и содержательной. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в своем видеообращении в соцсетях также отметил, что Венгрия сочла визит премьера успешным, так как получила гарантии по энергоснабжению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц отреагировал на визит венгерского премьера в Москву.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ.

