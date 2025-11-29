Ибрагима Сулейманова обвиняют в двух убийствах и покушении

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 42 0

Согласно материалам суда, миллиардер виновен в ликвидации председателя авиационного профсоюза и экс-главы ФСФО.

В каких преступлениях обвиняют Ибрагима Сулейманова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Миллиардера Сулейманова обвиняют в двух убийствах и покушении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Среди жертв обвиняемого — профсоюзный председатель «Внуковских авиалиний» Геннадий Борисов и экс-руководитель Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгий Таль. Также, по версии стороны обвинения, Сулейманов покушался на жизнь адвоката Ильи Перегудова.

Уголовное дело об убийстве Борисова возбудили в 1999 году. Позже все три случая объединили в одно производство.

Ранее 5-tv.ru писал, что один из руководителей дагестанской организованной преступной группы Абакар Д. может быть киллером бывшего главы ФСФО. Георгия Таля убили в 2004 году.

Ибрагим Сулейманов был задержан 3 октября 2025 года. В 2007 году миллиардеру и его партнеру Татевосу Суринову предъявили обвинения по части 1 и части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и по статье 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств»).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Звездопад открывает денежный поток: финансовый гороскоп на декабрь 2025

Последние новости

14:00
Мозг «взрослеет» только к 32 годам: выделено пять эпох его развития
13:49
Орбан: после завершения конфликта Украина должна стать буферной зоной РФ и НАТО
13:34
Ибрагима Сулейманова обвиняют в двух убийствах и покушении
13:17
ВС РФ успешно продвигаются в Красноармейске ДНР
13:00
«Разум не стареет»: 105-летний философ о секрете долгой и спокойной жизни
12:46
ВС РФ поразили военно-промышленные и энергетические объекты Украины

Сейчас читают

«Победа для нас»: «Город 312» о возвращении Аи на сцену
Охота на беспилотники! Лучшее видео из зоны СВО
Прическа на удачу в новом году: лунный календарь стрижек на декабрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости