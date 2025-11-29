В МВД РФ раскрыли типичные фразы мошенников при звонках детям

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Злоумышленники будут давить на любовь школьников к их родителям.

Как детям распознать звонок мошенников по телефону

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Дети могут понять, что они разговаривают по телефону с мошенниками, если обратят внимание на стандартные фразы. Подробнее об этом рассказал пресс-центр МВД РФ.

Ведомство отметило в сообщении, которое привел ТАСС, что основные фразы помогут определить аферистов. В их числе просьбы в кратчайшие сроки перевести деньги вместе с тем, что родители якобы находятся в беде, а также требование озвучить номер банковской карты.

Помимо этого, в МВД добавили, что мошенники могут потребовать от школьников назвать код безопасности, поступивший в СМС. В таком случае не стоит забывать, что настоящие сотрудники банков никогда не станут просить раскрыть личные данные или коды подтверждения в телефонном разговоре.

До этого в ведомстве рассказали о признаках сообщений, которые были присланы со взломанного аккаунта. Такие сообщения обычно тоже содержат внезапные просьбы, которые часто связаны с отправкой денег и могут содержать файлы с подозрительными данными.

Ранее, писал 5-tv.ru, в МВД рассказали, как распознать обман при покупке билетов на мероприятия.

