Во Владивостоке объяснили ситуацию со сдачей билетов на концерт Долиной

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 28 0

Зрители якобы отказывались от похода на выступление исполнительницы из-за ситуации с ее судебным делом.

Почему во Владивосток сдают билеты на концерт Долиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Билеты на концерт народной артистки России, певицы Ларисы Долиной зрители не сдавали в кассу или через сайт «Концерт Холла» во Владивостоке. Об этом написало информагентство РИА Новости со ссылкой на кассу площадки.

При этом в источнике подчеркнули, что зал для выступления, на самом деле, будет неплохо наполнен желающими посетить мероприятие.

«В кассу возврата билетов не было вообще. На сайте „Концерт Холла“ тоже. Загрузка зала — 60–70%, это хорошая загрузка», — отметили организаторы в сообщении.

Накануне в интернете распространилась информация, что зрители якобы сдают билеты на концерт исполнительницы, который должен состояться во Владивостоке, из-за недавней судебной истории с продажей ее квартиры. В сети отмечали, что на выступление во Владивостоке оказалось целых 224 свободных места, хотя 28 ноября их было 25, а на предстоящем в Хабаровске 2 декабря концерте — 35.

Известно, что группа мошенников, действовавшая в том числе из Украины, заставляла жертв переводить деньги на «безопасные счета» или оформлять от своих имен сделки с недвижимостью. Среди потерпевших оказалась Лариса Долина, которая по просьбе аферистов продала свою квартиру. Артистка лишилась более 11 миллионов рублей. При этом суд уже вынес приговор фигурантам по делу о мошенничестве с квартирой Долиной.

Ранее, писал 5-tv.ru, адвокат прокомментировала ситуацию с квартирой Долиной.

