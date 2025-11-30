Победила и проиграла: чем «дело Долиной» обернулось для самой народной артистки

Эфирная новость 76 0

Кассационная инстанция окончательно оставила квартиру за певицей, отказав покупательнице недвижимости в претензиях.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В деле о продаже квартиры Ларисы Долиной поставлена точка

Лариса Долина победила, но Лариса Долина и проиграла в скандальном деле о квартире и мошенниках. С одной стороны, на этой неделе кассационная инстанция окончательно оставила квартиру за ней, отказав покупательнице в претензиях. Ей денег не вернут. Но не вернут их и Долиной, ведь кроме квартиры у народной артистки выманили и личные сбережения. И это более сотни миллионов рублей. Но даже такое половинчатое решение породило волну негативных комментариев в адрес певицы — кто-то сдает билеты, где-то ее имя убирают с афиш. Да и она сама вряд ли рассчитывала, что после десятилетий творческой деятельности, она войдет в историю, как причина «эффекта Долиной», когда продавцы квартир задним числом начали оспаривать сделки, мотивируя действием мошенников. Кого-то и вправду обманули, как певицу, а кто-то уже сознательно проворачивает мошенничество, прикидываясь жертвой.

Государственная Дума грозилась как-то дополнительно защитить законом права добросовестных приобретателей жилья, но дальше обсуждения дело пока не пошло. Так что защита прав покупателей, по-прежнему, дело рук самих покупателей и их адвокатов. У Долиной — хорошие адвокаты. А у простых людей?

Параллельно в уголовном суде были вынесены приговоры курьерам и дроперам, которые помогли мошенникам вывести деньги певицы за границу.

Они, кстати, кроме Долиной успели обнести еще двух пенсионерок в Одинцово и Балашихе.

Анжела Цырульникова, та, кто непосредственно получала деньги у Долиной и прочих жертв, получила семь лет колонии общего режима. Те, кому она деньги передавала, тоже по семь лет колонии: Дмитрий Леонтьев — особого режима, Артур Каменецкий — строгого режима. Они уже были прежде судимы. Дропер — тот, кто деньги обналичивал, Андрей Основа, получил четыре года колонии общего режима. Организаторов мошенничества, не поймали, и вряд ли когда поймают, они заграницей. А суровые наказания для их помощников — попытка заставить задуматься других, которых соблазняют объявлениями о легких деньгах.

Никогда не надо забывать о простом здравомыслии, когда вам предлагают просто привезти сумку денег — наверное, тут что-то не так. Когда предлагают квартиру Долиной стоимостью 170 миллионов за 120. Наверное, тут что-то не так. И так не только в сфере жилья. Здравомыслия, к сожалению, требуется все больше.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Любовь Ракам, независимость Овнам: любовный гороскоп на декабрь 2025

Последние новости

11:44
«Банда коррупционеров»: в США отреагировали на скандал вокруг Зеленского
11:26
«Спасибо вам»: участники СВО записали видеопоздравления с Днем матери
11:09
Загоняют их, как скот: эксперт назвал три породы собак, которые опасны для детей
10:50
Били до потери сознания: подростки рассказали об ужасах содержания в подмосковном рехабе
10:27
Руки выдают возраст первыми: как за ними ухаживать и продлить их молодость
10:17
Победила и проиграла: чем «дело Долиной» обернулось для самой народной артистки

Сейчас читают

Революция дронов: российские бойцы применяют новые тактики на фронте
«Прям пробирает»: жители Краснодара и Новосибирска о фильме «Есть только МиГ»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео