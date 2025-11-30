Победила и проиграла: чем «дело Долиной» обернулось для самой народной артистки

В деле о продаже квартиры Ларисы Долиной поставлена точка

Лариса Долина победила, но Лариса Долина и проиграла в скандальном деле о квартире и мошенниках. С одной стороны, на этой неделе кассационная инстанция окончательно оставила квартиру за ней, отказав покупательнице в претензиях. Ей денег не вернут. Но не вернут их и Долиной, ведь кроме квартиры у народной артистки выманили и личные сбережения. И это более сотни миллионов рублей. Но даже такое половинчатое решение породило волну негативных комментариев в адрес певицы — кто-то сдает билеты, где-то ее имя убирают с афиш. Да и она сама вряд ли рассчитывала, что после десятилетий творческой деятельности, она войдет в историю, как причина «эффекта Долиной», когда продавцы квартир задним числом начали оспаривать сделки, мотивируя действием мошенников. Кого-то и вправду обманули, как певицу, а кто-то уже сознательно проворачивает мошенничество, прикидываясь жертвой.

Государственная Дума грозилась как-то дополнительно защитить законом права добросовестных приобретателей жилья, но дальше обсуждения дело пока не пошло. Так что защита прав покупателей, по-прежнему, дело рук самих покупателей и их адвокатов. У Долиной — хорошие адвокаты. А у простых людей?

Параллельно в уголовном суде были вынесены приговоры курьерам и дроперам, которые помогли мошенникам вывести деньги певицы за границу.

Они, кстати, кроме Долиной успели обнести еще двух пенсионерок в Одинцово и Балашихе.

Анжела Цырульникова, та, кто непосредственно получала деньги у Долиной и прочих жертв, получила семь лет колонии общего режима. Те, кому она деньги передавала, тоже по семь лет колонии: Дмитрий Леонтьев — особого режима, Артур Каменецкий — строгого режима. Они уже были прежде судимы. Дропер — тот, кто деньги обналичивал, Андрей Основа, получил четыре года колонии общего режима. Организаторов мошенничества, не поймали, и вряд ли когда поймают, они заграницей. А суровые наказания для их помощников — попытка заставить задуматься других, которых соблазняют объявлениями о легких деньгах.

Никогда не надо забывать о простом здравомыслии, когда вам предлагают просто привезти сумку денег — наверное, тут что-то не так. Когда предлагают квартиру Долиной стоимостью 170 миллионов за 120. Наверное, тут что-то не так. И так не только в сфере жилья. Здравомыслия, к сожалению, требуется все больше.