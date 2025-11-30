Фридрих Мерц назвал удачей свое рождение в Западной Германии

Анастасия Антоненко
Между восточными и западными регионами до сих пор существуют различия в уровне жизни.

Фото: Reuters/Annegret Hilse

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал удачей тот факт, что он родился в Западной Германии, а не в ГДР в период разделения страны. Об этом он заявил в ходе земельного партийного съезда партии Христианско-демократический союз (ХДС) в Саксонии-Анхальт.

«Мне повезло — и это не более чем удача и случайность, — что я родился и вырос на Западе (Германии — Прим. Ред.)», — сказал Мерц.

Политик также отметил, что до сих пор, даже спустя 35 лет после объединения страны, между восточными и западными регионами существуют различия в уровне жизни.

По словам Мерца, решения парламента после объединения Германской Демократической Республики (ГДР) и Федеративной Республики Германия (ФРГ) в 1990 году были спорными. При этом о них уже никто не помнит. Поэтому он призвал власти продолжать вести дебаты, но более сдержанно.

Как писала газета The New York Times, многие жители бывшего ГДР продолжают испытывать симпатию к России, поскольку их ожидания на улучшение качества жизни после объединения с ФРГ не оправдались. Восточные немцы считают себя проигравшими от экономических и социальных перемен, тем самым укрепив и возродив их любовь к России.

До этого на торжественном праздновании по случаю 35-летия объединения Германии Мерц указывал на различный исторический путь ГДР и ФРГ: по его словам, западные немцы обрели свободу за счет поддержки союзников по ЕС и НАТО, в то время как жители ГДР «освободили себя сами».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Мерц заявлял о возможности завершить конфликт на Украине, но при некоторых условиях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

