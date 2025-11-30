Умер актер «Улицы разбитых фонарей» Вадим Смирнов

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 1 179 0

Он также известен по сериалу «Убойная сила».

От чего умер актер Вадим Смирнов

Фото: Кадр из к/ф «Чужая стая», реж. Александр Калугин, 2020 г.

В возрасте 53 лет умер актер Вадим Смирнов

Российский актер Вадим Смирнов скончался на 54-м году жизни. Об этом сообщил портал «Кино-театр».

Причина смерти артиста не уточняется.

Вадим Смирнов появился на свет 13 марта 1972 года. В 1991-м он окончил Нижегородское театральное училище. За свою профессиональную актерскую карьеру он сыграл в более чем 40 проектах.

Смирнов часто снимался в кино вместе со своим братом-близнецом Дмитрием. Зачастую он исполнял роли бандитов или охранников. Среди его наиболее популярных работ — сериалы «Убойная сила», «Улица разбитых фонарей», «Механическая сюита» и «Гаишники», а также фильмы «Антикиллер» и «Тайский вояж Степаныча».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Наталья Петрусева скончалась в возрасте 70 лет. Она завоевала золотую медаль на дистанции в 1000 метров и бронзовую медаль на дистанции в 500 метров на Олимпиаде 1980 года в Лейк-Плэсиде. После завершения спортивной карьеры Петрусева стала работать тренером.

