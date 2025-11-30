«Это очень сложно пережить»: рэпер ST завязал с алкоголем

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 73 0

В течение трех лет артист ведет трезвый образ жизни и почти год не курит.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Рэпер ST: 3 января будет три года, как я вообще не пью алкоголь

Справиться с алкогольной зависимостью нелегко, но если очень этого захотеть, то возможно. Подробнее об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал рэпер ST, настоящее имя которого Александр Степанов, на Церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards 2025.

Он поделился тем, что раньше крайне хорошо выпивал спиртные напитки, однако не делал этого уже почти на протяжении трех лет. Также исполнитель избавился и от другой губительной привычки — курения.

«3 января будет три года, как я вообще не пью алкоголь. А в декабре, вот сейчас, будет год, как я отказался от курения. Я понял, что это мешает моей жизни — очень сильно пить. Я просто очень хорошо пью. Я прям умею пить. Вот поэтому я лучше не буду», — отметил певец.

При этом рэпер раскрыл, что каждый может перестать употреблять алкоголь, но для этого надо изменить мировосприятие и отказаться даже от самых малых количеств таких напитков.

«Все очень легко. На самом деле, это стереотипное мышление, и для того, чтобы бросить пить, нужно просто бросить пить и все. Вот просто перестать. Понять, что тебе это вредно и отказаться от этого», — добавил ST.

Однако для артиста с этой проблемой справиться получится только с усилием, потому что он постоянно на виду у поклонников. Также окружение может повлиять на установление здорового образа жизни.

«Ты постоянно находишься в центре внимания, от тебя все время что-то ждут, у тебя есть резкие перепады, когда ты всем очень сильно нужен, а потом ты не нужен никому. И это очень сложно пережить», — заявил собеседник.

По его словам, долгое время пристрастие к алкогольной продукции навязывалось в кино. В связи с этим люди представляют человека, страдающего алкоголизмом, как беспробудного пьяницу, продолжая в свою очередь злоупотреблять спиртным в небольших порциях дома.

«Кинематограф прививал нам то, что алкоголь — это всего лишь такой легкий спутник, временный. Но это не так. Это гораздо серьезнее проблема. Мы привыкли думать, что алкоголик — это такой дядя во дворе, который каждый день ходит с красным лицом и синим носом, но, увы, в современном мире алкоголизм — это даже, когда ты периодически, нет-нет, а каждый вечерочек по чуть-чуть», — заключил артист.

Ранее, писал 5-tv.ru, рэпер ST признался, что живет в замечательное время.

