Киркоров встал на коньки в честь открытия ГУМ-катка

В честь открытия ГУМ-катка на Красной площади народный артист России Филипп Киркоров примерил роль фигуриста, выйдя на лед. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Неуверенно стоя на коньках, король эстрады ответил на вопрос журналиста о впечатлениях от катка.

«Это не мое», — пояснил артист.

Помимо Киркорова, на лед вышла и его дочь Алла-Виктория. Она, по словам певца, самостоятельно научилась катанию на коньках.

Однако самого короля поп-сцены сложно назвать искусным фигуристом. Он попробовал сделать на коньках ход назад, что вышло весьма забавно. Но один плюс Киркоров точно нашел.

«Хоть шапчонку выгулял», — добавил певец.

«Шапчонка» у артиста — по-настоящему королевская, собственно, как и весь его образ — она голубого оттенка и расшита множеством стразов.

Свой не совсем удачный выход на лед артист поспешил быстренько закончить, спрашивая у посетителей: «Где выход?»

