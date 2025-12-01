Киркоров встал на коньки в честь открытия ГУМ-катка

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 65 0

Фигурист из артиста вышел сомнительным, но образ был выдержан в стиле «короля эстрады».

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Киркоров встал на коньки в честь открытия ГУМ-катка

В честь открытия ГУМ-катка на Красной площади народный артист России Филипп Киркоров примерил роль фигуриста, выйдя на лед. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Неуверенно стоя на коньках, король эстрады ответил на вопрос журналиста о впечатлениях от катка.

«Это не мое», — пояснил артист.

Помимо Киркорова, на лед вышла и его дочь Алла-Виктория. Она, по словам певца, самостоятельно научилась катанию на коньках.

Однако самого короля поп-сцены сложно назвать искусным фигуристом. Он попробовал сделать на коньках ход назад, что вышло весьма забавно. Но один плюс Киркоров точно нашел.

«Хоть шапчонку выгулял», — добавил певец.

«Шапчонка» у артиста — по-настоящему королевская, собственно, как и весь его образ — она голубого оттенка и расшита множеством стразов.

Свой не совсем удачный выход на лед артист поспешил быстренько закончить, спрашивая у посетителей: «Где выход?»

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, петь Филиппа Киркорова научила педагог в музыкальном училище имени Гнесиных, в которое его даже не хотели брать.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Декабрь вернет в прошлое, а февраль удивит: гороскоп для всех знаков зоди...

Последние новости

8:00
Декабрь вернет в прошлое, а февраль удивит: гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025–2026
8:00
В Крыму предотвращен теракт в отношении офицера Минобороны РФ
7:46
В России готовят реформу выплат по ОСАГО
7:30
РСЗО «Град» нанес удар по технике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:12
В Краснодарском крае три частных дома повреждены в результате атаки дронов ВСУ
7:00
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря 2025

Сейчас читают

Любимые хиты, гендер-пати и печь на ходу: как прошел юбилей «Иванушек»
Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал о «лебединой песне» Игоря Сорина
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео