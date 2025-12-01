Киркоров встал на коньки в честь открытия ГУМ-катка
Фигурист из артиста вышел сомнительным, но образ был выдержан в стиле «короля эстрады».
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
В честь открытия ГУМ-катка на Красной площади народный артист России Филипп Киркоров примерил роль фигуриста, выйдя на лед. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.
Неуверенно стоя на коньках, король эстрады ответил на вопрос журналиста о впечатлениях от катка.
«Это не мое», — пояснил артист.
Помимо Киркорова, на лед вышла и его дочь Алла-Виктория. Она, по словам певца, самостоятельно научилась катанию на коньках.
Однако самого короля поп-сцены сложно назвать искусным фигуристом. Он попробовал сделать на коньках ход назад, что вышло весьма забавно. Но один плюс Киркоров точно нашел.
«Хоть шапчонку выгулял», — добавил певец.
«Шапчонка» у артиста — по-настоящему королевская, собственно, как и весь его образ — она голубого оттенка и расшита множеством стразов.
Свой не совсем удачный выход на лед артист поспешил быстренько закончить, спрашивая у посетителей: «Где выход?»
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, петь Филиппа Киркорова научила педагог в музыкальном училище имени Гнесиных, в которое его даже не хотели брать.
