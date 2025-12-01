Conversation: долгий сон оказался признаком тяжелых заболеваний

Ученые установили, что у людей, спящих больше девяти часов в сутки, вероятность ранней смерти повышена на 34%. Об этом сообщил портал The Conversation.

Авторы исследования проанализировали 79 научных изысканий и пришли к выводам, что при продолжительности сна меньше семи часов риск ранней смерти повышается примерно на 14%. В то же время, если проводить во сне более девяти часов, вероятность такого исхода увеличивается на 34%.

По словам специалистов, не сам долгий сон увеличивает вероятность ранней смерти. Чаще таким образом организм указывает на некие сопутствующие заболевания, именно поэтому человек может спать дольше обычного, пытаясь восстановиться. Кроме того, в таких случаях часто страдает качество сна, поэтому организм пытается компенсировать это увеличением продолжительности.

В то же время, как уточняется в материале, нормы сна индивидуальны. Так, подросткам в среднем требуется около восьми-десяти часов сна. К тому же то, что они ложатся спать достаточно поздно, что ученые объяснили особенностью физиологии этого возраста.

В то же время пожилым людям требуется гораздо меньше времени на сон, притом, что в кровати они могут оставаться достаточно долго. Для взрослых же золотым ориентиром является сон продолжительностью семь-девять часов. Кроме того, ученые напомнили, что хорошее качество сна без ночных пробуждений и с постоянным режимом важнее для здоровья, чем его продолжительность.

К тому же специалисты отметили, что сон необходим для организма, чтобы восстановить мышцы, формировать память, регулировать эмоции. К тому же в это время очищается и сам мозг — во время сна он убирает ненужные нейронные связи.

При этом хронический недосып повышает риск инфаркта, диабета, инсульта, способствует развитию тревожных расстройств, нарушает иммунитет и даже может привести к ранней смерти.

