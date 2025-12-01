Долгий сон оказался признаком тяжелых заболеваний

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 40 0

Группа ученых провела анализ 79 исследований, чтобы выяснить это.

Чем опасен долгий сон

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Conversation: долгий сон оказался признаком тяжелых заболеваний

Ученые установили, что у людей, спящих больше девяти часов в сутки, вероятность ранней смерти повышена на 34%. Об этом сообщил портал The Conversation.

Авторы исследования проанализировали 79 научных изысканий и пришли к выводам, что при продолжительности сна меньше семи часов риск ранней смерти повышается примерно на 14%. В то же время, если проводить во сне более девяти часов, вероятность такого исхода увеличивается на 34%.

По словам специалистов, не сам долгий сон увеличивает вероятность ранней смерти. Чаще таким образом организм указывает на некие сопутствующие заболевания, именно поэтому человек может спать дольше обычного, пытаясь восстановиться. Кроме того, в таких случаях часто страдает качество сна, поэтому организм пытается компенсировать это увеличением продолжительности.

В то же время, как уточняется в материале, нормы сна индивидуальны. Так, подросткам в среднем требуется около восьми-десяти часов сна. К тому же то, что они ложатся спать достаточно поздно, что ученые объяснили особенностью физиологии этого возраста.

В то же время пожилым людям требуется гораздо меньше времени на сон, притом, что в кровати они могут оставаться достаточно долго. Для взрослых же золотым ориентиром является сон продолжительностью семь-девять часов. Кроме того, ученые напомнили, что хорошее качество сна без ночных пробуждений и с постоянным режимом важнее для здоровья, чем его продолжительность.

К тому же специалисты отметили, что сон необходим для организма, чтобы восстановить мышцы, формировать память, регулировать эмоции. К тому же в это время очищается и сам мозг — во время сна он убирает ненужные нейронные связи.

При этом хронический недосып повышает риск инфаркта, диабета, инсульта, способствует развитию тревожных расстройств, нарушает иммунитет и даже может привести к ранней смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как улучшить качество сна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Любовь Ракам, независимость Овнам: любовный гороскоп на декабрь 2025

Последние новости

4:52
Россиян ждет самая короткая рабочая неделя в году
4:33
Умерла тренер волейбольной команды «Уралочка» Галина Карполь
4:14
Алиханов рассказал о производстве более 50 моделей автомобилей в России
3:55
В НАТО собрались рассмотреть возможность упреждающих ударов по России
3:36
Долгий сон оказался признаком тяжелых заболеваний
3:17
Вопрос гарантий безопасности Украины остался нерешенным на переговорах с США

Сейчас читают

Закон или справедливость: в ГД объяснили реакцию россиян на скандал с Долиной
Это мальчик! «Иванушки International» устроили гендер-пати для Кирилла Туриченко
«Это очень сложно пережить»: рэпер ST завязал с алкоголем
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео