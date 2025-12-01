Вопрос гарантий безопасности Украины остался нерешенным на переговорах с США

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 58 0

Неразрешенными после встречи остался целый ряд ключевых вопросов.

Когда решится вопрос гарантий безопасности Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

WSJ: вопрос гарантий безопасности Украины не решили на переговорах с США

Вопрос о гарантиях безопасности Украины со стороны западных стран так и не решили по итогам переговоров с США во Флориде. Об этом 30 ноября сообщила газета The Wall Street Journal.

«Другие ключевые вопросы остаются нерешенными, включая характер гарантий безопасности для Украины от США и Запада», — указано в материале.

По данным журналистов, в ходе встречи также обсуждали возможность «обмена» территориями между Россией и Украиной. Среди вопросов, оставшихся открытыми, газета назвала позицию Москвы по международному признанию новых регионов.

Переговоры между представителями США и Украины прошли в гольф-клубе Shell Bay Club во Флориде. Украинскую делегацию на встрече возглавлял секретарь СНБО Рустем Умеров. Соединенные Штаты представляли госсекретарь Марко Рубио, Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Рубио после встречи заявил о важности переговоров России и США по Украине. Дипломат подчеркнул, что они должны стать частью «уравнения» по урегулированию конфликта. При этом переговоры во Флориде он назвал продуктивными.

Ранее отмечалось, что именно Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву для продолжения переговоров с Россией, чтобы положить конец украинскому конфликту. Спецпредставитель планирует встретиться с президентом Владимиром Путиным 2 декабря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Любовь Ракам, независимость Овнам: любовный гороскоп на декабрь 2025

Последние новости

4:52
Россиян ждет самая короткая рабочая неделя в году
4:33
Умерла тренер волейбольной команды «Уралочка» Галина Карполь
4:14
Алиханов рассказал о производстве более 50 моделей автомобилей в России
3:55
В НАТО собрались рассмотреть возможность упреждающих ударов по России
3:36
Долгий сон оказался признаком тяжелых заболеваний
3:17
Вопрос гарантий безопасности Украины остался нерешенным на переговорах с США

Сейчас читают

Закон или справедливость: в ГД объяснили реакцию россиян на скандал с Долиной
Это мальчик! «Иванушки International» устроили гендер-пати для Кирилла Туриченко
«Это очень сложно пережить»: рэпер ST завязал с алкоголем
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео