«Уважают друг друга»: Ушаков рассказал об отношениях между Путиным и Си Цзиньпином

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 44 0

Российский лидер поздравил председателя КНР с днем рождения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Ушаков: между Путины и Си Цзиньпином сложились товарищеские отношения

Между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином сложились по-настоящему товарищеские отношения. Об этом во время брифинга сказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Они (Путин и Си Цзиньпин. — Прим.ред.) глубоко уважают друг друга, испытывают взаимное доверие, их диалог всегда носит откровенный и содержательный характер», — отметил Ушаков, добавив, что по ряду важных вопросов взгляды Путина и Си Цзиньпина сходятся.

Он отметил: лидеры наших держав и дальше настроены на плодотворное сотрудничество по формированию справедливого многополярного мира.

Ранее в этот день по случаю дня рождения председателя КНР Путин отправил дружеское поздравление своему коллеге. В частности, он отметил, что под руководством Си Цзиньпина в экономической, научно-технической и других сферах Поднебесной удалось добиться невероятных результатов.

Ушаков, в свою очередь, раскрыл детали теплого послания. По его словам, Путин желает Си Цзиньпину дальнейших успехов, а по-дружески — здоровья и счастья.

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