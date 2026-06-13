«Спасибо скорой»: Бузова рассказала о самочувствии после операции

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 32 0

Певица искренне извинилась перед аудиторией за то, что не сможет провести запланированный концерт в Ростове-на-Дону.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев;Instagram*/ buzova86; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Ольга Бузова вышла на связь после операции и рассказала о своем самочувствии

Певица и телеведущая Ольга Бузова вышла на связь после успешно проведенной операции и рассказала о своем самочувствии. Она записала видео, которое опубликовала в своем блоге.

По словам экс-ведущей шоу «Дом-2», многие поклонники и друзья волнуются за ее состояние здоровья, ведь после наркоза она даже падала в обморок. Ольга поблагодарила всех, кто за нее переживал, а также врачей, которые провели экстренную операцию.

«Самое главное — я хочу сказать спасибо за вашу любовь, что переживаете. Огромное спасибо нашей скорой, которая приехала очень быстро. Меня дома перевязали, положили на носилки. Привезли в больницу, где я прошла обследование. Благодарна врачам, спасибо большое», — сказала певица.

Бузова отметила, что ее команда решила перенести концерт в Ростове-на-Дону на 6 августа. Остальные съемки и проекты также зависят от ее самочувствия.

Певица искренне извинилась перед аудиторией за то, что не сможет провести концерт, который был запланирован на 13 июня. По ее словам, все выходные она пробудет в больнице под чутким присмотром врачей.

Поклонники, в свою очередь, изо всех постарались поддержать любимую селебрити. Они пожелали ей скорейшего выздоровления и отметили, что даже в больнице она выглядит прекрасно.

«Оленька, все будет хорошо! Ты сильная, ты справишься!»; «Главное, что жива, мы ждем тебя на сцене!»; «Даже в больнице красотка!»; «Главное — здоровье, не переживай», — написали в комментариях.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 12 июня Ольгу Бузову экстренно госпитализировали в Москве. Выяснилось, что певица упала в душе и повредила ногу. Она выложила фото с окровавленной ногой в личный блог, чем серьезно напугала поклонников.

Спустя примерно 6 часов, пиар-директор артистки Антон Богославский сообщил, что Ольгу успешно прооперировали, и она приходит в себя в стационаре.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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