Сергей Собянин объявил о начале предновогодних благотворительных акций

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 44 0

При желании каждый житель Москвы сможет перевоплотиться в доброго волшебника.

В Москве стартовали благотворительные акции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте новогодних благотворительных акций. Об этом говорится на портале mos.ru.

В своем послании градоначальник уточнил, что Новый год — любимый праздник для всех. Кроме того, это время, когда каждый может совершить чудо и помочь сбыться чьей-то мечте.

По словам Сергея Собянина, в российской столице началась акция «Москва помогает». В рамках нее все желающие смогут принести в павильоны «Фабрика подарков» вещи, в которых нуждаются участники специальной военной операции (СВО), дети из новых регионов нашей страны и приюты животных.

Также в городе началась ежегодная акция «Добрая елка». В этом году она проходит в четвертый раз. За это время благодаря ей исполнились больше 4,2 тысячи желаний. Как и раньше, по всему городу будут установлены специальные елки. Их украсят шары с просьбами ребят из разных уголков России. Каждый сможет подойти, выбрать понравившуюся игрушку и осуществить мечту ребенка.

Еще перед 31 декабря в Москве стартует акция «Исполни желания». В рамках этого проекта жители и гости города тоже смогут перевоплотиться в доброго Деда Мороза и исполнить желание ребят, которые, например, проходят лечение в больницах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как будет выглядеть станция «ЗИЛ» Бирюлевской линии метро.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.70
-0.53 90.34
-0.48
Снежный ком доходов: финансовый гороскоп на зиму 2025—2026 для знаков зод...

Последние новости

23:20
Эффект ноцебо: почему могут не действовать лекарства
23:00
Сергей Собянин открыл музейно-выставочный центр «ЗИЛАРТ»
22:55
Эрдоган заявил о недопустимости угроз судоходству в экономической зоне Турции
22:49
Путин поручил обеспечить российские войска в зоне СВО зимним обмундированием
22:45
Путин получил доклады об освобождении Волчанска и Красноармейска
22:38
В России сообщили о массовых блокировках автомобилей Porsche

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
Блогер Лерчек не признала вину в выводе средств за рубеж
«Я боялся и скрывал»: Кирилл Туриченко о главной ошибке в своей жизни
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео