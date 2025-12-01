Сергей Собянин объявил о начале предновогодних благотворительных акций

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте новогодних благотворительных акций. Об этом говорится на портале mos.ru.

В своем послании градоначальник уточнил, что Новый год — любимый праздник для всех. Кроме того, это время, когда каждый может совершить чудо и помочь сбыться чьей-то мечте.

По словам Сергея Собянина, в российской столице началась акция «Москва помогает». В рамках нее все желающие смогут принести в павильоны «Фабрика подарков» вещи, в которых нуждаются участники специальной военной операции (СВО), дети из новых регионов нашей страны и приюты животных.

Также в городе началась ежегодная акция «Добрая елка». В этом году она проходит в четвертый раз. За это время благодаря ей исполнились больше 4,2 тысячи желаний. Как и раньше, по всему городу будут установлены специальные елки. Их украсят шары с просьбами ребят из разных уголков России. Каждый сможет подойти, выбрать понравившуюся игрушку и осуществить мечту ребенка.

Еще перед 31 декабря в Москве стартует акция «Исполни желания». В рамках этого проекта жители и гости города тоже смогут перевоплотиться в доброго Деда Мороза и исполнить желание ребят, которые, например, проходят лечение в больницах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как будет выглядеть станция «ЗИЛ» Бирюлевской линии метро.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.