ВС РФ освободили населенный пункт Клиновое в ДНР

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 68 0

Наши войска продвинулись вглубь обороны противника.

Какие населенные пункты освобождены в ДНР 1 декабря 2025

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Победы ВС РФ сегодня Спецоперация

Российские войска освободили населенный пункт Клиновое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Подразделения „Южной“ группировки войск продвинулись в глубину обороны противника», — добавили в ведомстве, комментируя достижения бойцов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Победы ВС РФ сегодня
23 нояб
ВС РФ освободили Петровское в ДНР, а также Тихое и Отрадное в Днепропетровской области
22 нояб
ВС РФ освободили населенные пункты Звановка и Новое Запорожье
21 нояб
ВС РФ освободили населенный пункт Радостное в Днепропетровской области
20 нояб
ВС РФ освободили населенный пункт Веселое в Запорожской области
18 нояб
ВС РФ освободили населенные пункты Цегельное в Харьковской и Нечаевку в Днепропетровской областях
18 нояб
Опубликованы кадры освобождения населенных пунктов Яблоково в Запорожской области и Рог в ДНР
17 нояб
ВС РФ освободили Платоновку в ДНР, Двуречанское в Харьковской области и Гай в Днепропетровской области
15 нояб
ВС РФ продвинулись вглубь обороны ВСУ на гуляйпольском направлении
9 нояб
ВС РФ взяли под контроль более двух квадратных километров при освобождении Рыбного
8 нояб
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Гармония в декабре, страсти в феврале: любовный гороскоп на зиму 2025-202...

Последние новости

12:42
«Нас создал Бог»: студентку затравили за эссе о существовании только двух гендеров
12:25
Пожилую женщину нашли с 60 ножевыми ранениями под матрасом
12:08
ВС РФ освободили населенный пункт Клиновое в ДНР
11:52
Борьба не со страной, а с режимом: Эдгард Запашный о целях СВО
11:29
«Ненависти нет»: Запашный о личном отношении российских бойцов к боевикам ВСУ
11:25
Водитель автобуса на международном рейсе занимался контрабандой золотых слитков из России

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
Как не заразиться ВИЧ и что делать, если это уже случилось: о чем важно знать
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
💇‍♀Лунный гороскоп денежных стрижек в декабре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео