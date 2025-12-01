В России сообщили о массовых блокировках автомобилей Porsche

Дарья Корзина
Дарья Корзина

В дилерских центрах фиксируют обращения владельцев из-за отключения спутниковой связи.

В России сообщили о массовых блокировках автомобилей Porsche

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Российские владельцы автомобилей Porsche в последние дни все чаще сталкиваются с блокировкой своих машин. Об этом информировали в компании «Рольф».

В дилерском центре пояснили, что проблема касается штатной противоугонной системы и связана с отсутствием спутникового сигнала.

«Наши специалисты выяснили, что проблема в блокировке штатной сигнализации через спутник. Связь на данный момент отсутствует по всем моделям и видам ДВС. Любой автомобиль может быть заблокирован», — передают слова компании.

Пока связь недоступна для всех моделей бренда с двигателями внутреннего сгорания. Единственным способом разблокировать автомобиль называют перезагрузку и разбор соответствующего блока сигнализации.

В компании отметили, что специалисты изучают причины происходящего и возможности альтернативного решения. Также сообщается, что отдельные случаи нарушений зафиксированы и у владельцев Mercedes-Benz, но там техника полностью не выходит из строя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, запретили или нет праворульные авто в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

В России сообщили о массовых блокировках автомобилей Porsche

