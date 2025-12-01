Путин поручил обеспечить российские войска в зоне СВО зимним обмундированием

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 26 0

Президент РФ поблагодарил военнослужащих за успешные действия.

Путин о зимней форме в зоне СВО

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Президент России Владимир Путин распорядился обеспечить российские войска всем необходимым для ведения боевых действий в зоне СВО зимой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Верховный главнокомандующий поблагодарил командующих и личный состав группировок за успешные действия, а также поставил задачи по обеспечению войск всем необходимым для ведения боевых действий в наступающий зимний период», — отметил представитель Кремля.

Российский лидер посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск вечером 30 ноября. Во время посещения начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил верховному главнокомандующему о том, что российские войска заняли Красноармейск в ДНР, а также Волчанск в Харьковской области.

Кроме того, о ходе боев на красноармейско-димитровском направлении Путину доложил командующий группировки «Центр» Валерий Солодчук. Он отметил, что части российской армии заняли южную часть Димитрова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин и спецпосланник США Стив Уиткофф встретятся 2 декабря 2025 года.

