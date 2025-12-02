СМИ узнали о потере Мадуро возможности покинуть Венесуэлу

Reuters: Трамп дал Мадуро время до пятницы, чтобы выехать из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 21 ноября дал главе Венесуэлы Николасу Мадуро неделю, до 28 ноября, чтобы тот покинул страну вместе с семьей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Трамп отклонил большинство своих запросов в ходе звонка, который длился менее 15 минут, но сообщил Мадуро, что у него есть неделя, чтобы покинуть Венесуэлу в выбранное место назначения вместе с членами семьи», — отмечается в материале.

По данным агентства, что Трамп распорядился закрыть воздушное пространство Венесуэлы, так как глава Венесуэлы не выполнил его требование.

Как ранее сообщал 5-tv.ru со ссылкой на CNN, Мадуро готов покинуть пост не раньше чем через 18 месяцев. Президент США в беседе с Мадуро пригрозил силовыми методами, если тот не уйдет с поста.

Кроме того, стало известно, что Венесуэла подготовила два сценария на случай военного вмешательства США. Один из них предполагает партизанские методы борьбы армии и других силовых структур, другой — «анархизацию» страны.

