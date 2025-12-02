СМИ узнали о потере Мадуро возможности покинуть Венесуэлу

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 19 0

По этой причине президент США закрыл воздушное пространство южноамериканского государства.

Почему Мадуро не может уехать из Венесуэлы?

Фото: www.globallookpress.com/President of Russia Office apai

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Reuters: Трамп дал Мадуро время до пятницы, чтобы выехать из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 21 ноября дал главе Венесуэлы Николасу Мадуро неделю, до 28 ноября, чтобы тот покинул страну вместе с семьей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Трамп отклонил большинство своих запросов в ходе звонка, который длился менее 15 минут, но сообщил Мадуро, что у него есть неделя, чтобы покинуть Венесуэлу в выбранное место назначения вместе с членами семьи», — отмечается в материале.

По данным агентства, что Трамп распорядился закрыть воздушное пространство Венесуэлы, так как глава Венесуэлы не выполнил его требование.

Как ранее сообщал 5-tv.ru со ссылкой на CNN, Мадуро готов покинуть пост не раньше чем через 18 месяцев. Президент США в беседе с Мадуро пригрозил силовыми методами, если тот не уйдет с поста.

Кроме того, стало известно, что Венесуэла подготовила два сценария на случай военного вмешательства США. Один из них предполагает партизанские методы борьбы армии и других силовых структур, другой — «анархизацию» страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.70
-0.53 90.34
-0.48
Снежный ком доходов: финансовый гороскоп на зиму 2025—2026 для знаков зод...

Последние новости

5:19
СМИ узнали о потере Мадуро возможности покинуть Венесуэлу
5:00
Российские бойцы эвакуировали мирных жителей освобожденного Волчанска
4:41
Пассажиры задержавшегося в Ленобласти «Сапсана» прибыли в Москву
4:22
Сийярто заявил о риске конфликта между Россией и Европой в 2030 году
4:03
Эстония потребовала от Украины не атаковать суда на Балтике
3:44
Ждать ли бури? Какой будет солнечная активность в декабре

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
Блогер Лерчек не признала вину в выводе средств за рубеж
Снежный ком доходов: финансовый гороскоп на зиму 2025—2026 для знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео