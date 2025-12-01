CNN узнал о сроках возможной отставки Мадуро

CNN: Мадуро заявил США о готовности уйти в отставку минимум через полтора года

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил США о готовности покинуть пост не раньше чем через 18 месяцев. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источник.

По информации журналистов, Мадуро и его представители якобы выходили на связь с Белым домом, и сейчас стороны обсуждают возможные форматы последующих контактов.

«В ходе предыдущих неформальных переговоров между США и Венесуэлой Мадуро заявил о своей готовности в конечном итоге уйти в отставку, хотя это произойдет не ранее, чем через 18 месяцев», — говорится в материале.

Некоторые официальные лица США сочли это приемлемым решением, но Белый дом в итоге пришел к тому, что Штаты устраивает только немедленная отставка Мадуро, утверждает CNN.

Как ранее писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп в беседе с Мадуро пригрозил силовыми методами, если тот не уйдет с поста.

Также Трамп призвал авиакомпании избегать воздушного пространства Венесуэлы и районов вокруг нее, фактически объявив их закрытыми.

Кроме того, стало известно о двух сценариях ответа Венесуэлы на случай военного вмешательства США. Один из них предполагает партизанскую активность армии и других силовых структур, другой — «анархизацию» страны.

