Другой важный логистический узел ВСУ, который полностью перешел под российский контроль — город Волчанск. С успешно проведенной операцией в Харьковской области бойцов поздравил министр обороны Андрей Белоусов.

На этом направлении, как и в Красноармейске, уничтожены элитные подразделения украинской армии. Россия неоднократно заявляла, что готова дать противнику возможность отступить или сдаться в плен.

Но режим Зеленского приказал оставаться в «котлах» и держаться до последнего украинца. Корреспондент «Известий» Виталий Ханин — о том, какие еще населенные пункты ждет подобная судьба.

Быстрый пул вопросов начальников всех группировок войск. Ключевые точки: Волчанск, Красноармейск, Гуляйполе, Купянск, Северск, Красный Лиман. Города, где оборона ВСУ буквально посыпалась. Только в конце октября обсуждали окружение Красноармейска, а теперь населенный пункт освобожден.

«Правильно ли я понял, что города Красноармейск в наших руках?» — спросил президент России Владимир Путин.

«Да. <…> В настоящее время идет поиск и уничтожение мелких групп противника, пытающихся укрыться в городской черте», — ответил командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук.

На очереди Димитров, он же Мирноград. Оставшаяся на этом направлении группировка ВСУ заблокирована в этом городе-спутнике Красноармейска. И клещи сжимаются. Но приказа сдаваться от украинского командования не поступает. Из-за страха признать потерю города в медийном пространстве власти Незалежной сотнями буквально убивают собственных солдат.

«Я правильно понимаю, что противник любой ценой пытался деблокировать Красноармейск? Не считаясь практически с потерями. Понимая, что это невозможно, бросал новые подразделения. Практически на убой», — отметил Путин.

«Это просто истребление своего народа идет. Лесополсы усыпаны трупами украинских солдат», — поделился Солодчук.

«Это трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой этой вороватой хунты, которая захватила власть в Киеве», — резюмировал президент.

За одну неделю сразу два города. Полностью освобожден Волчанск, он находится в Харьковской области, это город на границе, откуда боевики обстреливали Белгород. ВСУ превратили населенный пункт в очередную фортецию, но не помогло. Теперь можно будет быстро и уверенно еще расширить зону безопасности.

«Группировка войск „Север“ сегодня завершила освобождение города Волчанск. Кроме того, в рамках создания полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины, в ноябре под наш контроль на эту территорию перешли еще три населенных пункта», — отчитался глава Генштаба Валерий Герасимов.

На западном фронте началось освобождение Гуляйполя. Всего за несколько недель российские войска разметали оборону ВСУ. В наступлении на запад от Донецкой области дошли до небольшой деревушки Даниловка. Так перерезали дорогу из Покровского. Затем установили огневой контроль над дорогой из Орехова с помощью беспилотников, авиации и артиллерии. Теперь уже начались городские бои, которые тоже могут продлиться недолго. На очереди — Степногорск, этот городок также в котле.

«Темпы наступления соединений и воинских частей на этом направлении, как я уже говорил, впечатляют. При таком темпе нашего наступления противник, разумеется, не в состоянии должным образом на это реагировать», — констатировал президент.

Это уже называют болезнью котлов. Городские бои идут в Северске и в Красном Лимане. От обороны ВСУ остались ошметки. Казалось бы, именно сейчас киевским властям нужен мирный договор, но они хотят продолжать. Мы к этом готовы.

«Не будем забывать, что мы входим в зимний период, надо это иметь в виду. Ребята должны быть обеспечены всем необходимым», — заключил Путин.

