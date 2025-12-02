На Украине заочно арестовали Миндича и запретили выезд из страны Ермаку

Показная борьба со взяточничеством активизировалась в Незалежной после недавних переговоров во Флориде.

Коррупционный скандал все ближе подбирается к самому Зеленскому. В Верховной Раде прямо говорят — главе киевского режима могут приказать уйти уже на этой неделе.

Правда, неясно, кто отдаст этот «приказ». Вполне возможно, давление окажет подконтрольное Западу антикоррупционное бюро. Накануне суд заочно заключил под стражу одного из ближайших соратников Зеленского — Тимура Миндича, который успел сбежать в Израиль.

Вообще борьба с коррупцией, которую так долго не замечали в стране, показательно усилилась на фоне переговоров во Флориде. К тому же Киеву дали понять, что поддержки, как при Байдене, больше не будет.

«Коррупция никогда не бывает полезной. Президент не хочет, чтобы налоги американцев использовали ненадлежащим образом, поэтому он больше не выписывает бесконечные чеки», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Кроме того, экс-главу офиса Зеленского сделали невыездным, чтобы не сбежал, как Миндич. А до этого в кабинете и квартире у Андрея Ермака провели масштабные обыски.

