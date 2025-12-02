В столице проводится акция по сбору настольных игр для бойцов СВО в госпиталях

В Москве до конца декабря проходит акция «Ход добра», в рамках которой жители и гости российской столицы при желании могут передать подарки бойцам специальной военной операции (СВО), находящимся на лечении в больницах. Об этом говорится на портале mos.ru.

В павильоны проекта «Москва помогает» неравнодушные граждане могут принести классические настольные игры. В их числе шашки, нарды, лото, маджонг, различные головоломки и многое другое. Важное условие — все подарки должны быть новыми.

Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова отметила, что «Ход добра» — это еще одна возможность для москвичей поддержать наших героев. Подарки, по ее словам, помогут защитникам организовать досуг и будут способствовать их скорейшему выздоровлению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте предновогодних благотворительных акций, включая «Добрую елку». Этот проект в городе проходит в четвертый раз. Благодаря ему уже удалось исполнить больше 4,2 тысячи желаний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.