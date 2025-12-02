Бывшая глава евродипломатии Могерини задержана по делу о мошенничестве

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 86 0

Расследование касается финансируемой ЕС программы обучения дипломатов.

Могерини задержана в Бельгии по делу о мошенничестве

Фото: www.globallookpress.com/ Sebastian Christoph Gollnow

Бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини задержана в Бельгии по подозрению в мошенничестве, связанном с финансируемой Европейским союзом программой обучения дипломатов. Об этом сообщила газета Soir.

«Одна из… (задержанных. — Прим. ред.) — директор колледжа Европы Федерика Могерини», — отмечается в сообщении.

Могерини, которая одновременно является ректором престижного учебного заведения, находится под стражей. Как сообщили в L'Echo, вместе с ней был задержан бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Стефано Саннино.

Правоохранительные органы провели масштабные обыски в штаб-квартире Европейской службы внешних действий в Брюсселе и в Колледже Европы в Брюгге.

Следствие сосредоточено на тендерной процедуре проекта Дипломатической академии ЕС за период 2021–2022 годов. Проверяется, соблюдались ли правила конкуренции и не передавалась ли конфиденциальная информация участникам до официального объявления тендера.

Расследование инициировано после получения сведений о возможном нецелевом использовании средств ЕС. В ходе следственных действий были изъяты документы, а трое человек задержаны по подозрению в мошенничестве при государственных закупках, коррупции и конфликте интересов.

