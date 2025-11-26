В США закрыли последнее дело против Трампа

Уголовное дело против президента США Дональда Трампа прекращено официально. Соответствующее решение приняла прокуратура штата Джорджия. Об этом говорится в ходатайстве о прекращении уголовного преследования от имени исполняющего обязанности окружного прокурора Питера Скандалакиса.

«Штат в лице исполняющего обязанности окружного прокурора Питера Скандалакиса после тщательного изучения материалов дела… Ходатайствует о вынесении решения nolle prosequi (Прекращение делопроизводства. — Прим. ред.) по следующей причине: в целях соблюдения интересов правосудия и обеспечения окончательности судебного решения», — сказано в документе.

Американского лидера подозревали в попытке вмешательства в президентские выборы 2020 года. На днях журналисты издания Newsweek сообщали, что суд снял с него соответствующие обвинения по трем эпизодам, связанным с расследованием в Джорджии. Это дело считалось одним из ключевых в обширном списке судебных разбирательств против Трампа.

Помимо прочего, имя президента США фигурировало в расследовании штурма Капитолия. Но и это дело было прекращено 26 ноября 2024. А 12 января 2025-го спецпрокурор Джек Смит, который его вел, ушел в отставку по завершении работы. Свой последний отчет генеральному прокурору он подал 7 января, а 10 числа судья Хуан Мерчан оправдал Дональда Трампа и снял с него обвинения по всем 34 пунктам в деле о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс, чтобы она молчала об их интимной связи.

У участников расследований против политика было время только до 20 января 2025 года, чтобы представить суду все доказательства его вины. Теперь уголовные дела могут возобновиться только после истечения его полномочий на посту главы государства. Трамп стал первым президентом США, который вступил в должность с судимостью.

А пока он активно занимается урегулированием украинского конфликта. Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп рассказал, когда будет заключено мирное соглашение.

