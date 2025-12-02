Путин: Россия хочет вывести на новый уровень сотрудничество с КНР и Индией

Президент РФ Владимир Путин заявил о стремлении России вывести взаимодействие с Китаем и Индией на новый уровень.

«Мы нацелены вывести сотрудничество с Китайской Народной Республикой и с Республикой Индия на качественно новый уровень, с усилением его технологической составляющей», — заявил российский лидер, выступая на встрече.

По словам Путина, ориентиром для такого развития служат многочисленные совместные проекты, уже реализуемые в сферах энергетики, промышленности, космоса и сельского хозяйства. Он также отметил, что на сегодняшний день между Россией и председателем КНР Си Цзиньпинем выстроен «содержательный диалог» по ключевым экономическим вопросам.

Ранее, 25 ноября, Владимир Путин подчеркивал масштабность российско-китайских инициатив в топливно-энергетическом комплексе. Тогда отмечалось, что специалисты двух стран активно сотрудничают при строительстве атомных электростанций, развитии экологически чистых источников энергии и совершенствовании технологий добычи и переработки энергоресурсов.

