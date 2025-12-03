«Как по морю»: США будут наносить удары по наземным объектам наркоторговцев

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

По словам Трампа, Вашингтону удалось добиться заметного сокращения поставок запрещенных веществ морскими путями.

Трамп об ударах США по наземным объектам наркоторговцев

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Трамп заявил, что США будут наносить удары по наземным объектам наркоторговцев

США намерены наносить удары не только по судам наркоторговцев, но и по их наземным объектам. Об этом во время заседания кабинета министров заявил президент Дональд Трамп.

«Мы будем наносить удары и по суше, так же как наносим их по морю. И сейчас с моря поступает очень мало (Наркотиков. — Прим. Ред.). Я думаю, мы уничтожили более 90% всего. Понимаю, что поступает очень мало. Мы спасаем сотни тысяч жизней этими точечными ударами», — отметил глава Белого дома.

Кроме того, по словам Трампа, в 2024 году поставщики наркотиков убили более 200 тысяч человек. Однако в этом году жертв стало значительно меньше, что связано с ударами США.

Вашингтон развернул широкомасштабную борьбу с наркотрафиком у берегов Латинской Америки в этом году. Американские военные уничтожили множество судов торговцев запрещенными веществами.

В то же время США обвинили власти Венесуэлы в том, что они недостаточно борются с распространением наркотиков. Под этим предлогом Вашингтон отправил к берегам латиноамериканской республики мощнейшую группировку военно-морских сил во главе с авианосцем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп допустил удары по Мексике ради борьбы с наркотрафиком в США.

