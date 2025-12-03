Путин и Уиткофф обсудили территориальный вопрос в украинском кризисе

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 29 0

Помощник президента назвал эту тему наиболее важной для России.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Ушаков: на встрече Путина и Уиткоффа обсуждали территориальный вопрос

Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и советником Джаредом Кушнером по теме украинского урегулирования обсудил территориальные вопросы. Об этом на брифинге сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим разрешение кризиса», — проинформировал он.

Ушаков добавил, что этот вопрос наиболее важен для российской стороны.

Кроме того, на переговорах затронули и экономическую повестку. Ушаков подчеркнул, что эти вопросы затрагивали и ранее, но сейчас стороны отметили необходимость проявить реальной стремление.

«Наш президент попросил партнеров передать дружеские приветы Трампу, и причем он передал, естественно, не только дружеские приветы, но он попросил передать целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали», — заключил Ушаков.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Ушаков назвал переговоры Путина с Уиткоффом конструктивными и полезными.

Стив Уиткофф прибыл в Москву 2 декабря. Уже днем его заметили на прогулке вместе со спецпредставителем российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым. Вечером же стартовали переговоры в Кремле, продлившиеся около пяти часов.

