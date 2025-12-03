«Известия»: россияне стали чаще жаловаться на зарплаты

Россияне стали чаще жаловаться на зарплаты. Роструд получил в этом году почти 26 тысяч электронных обращений от граждан.

Как выяснили «Известия», самые распространенные проблемы: задержка выплат или их отсутствие при увольнении, а также незаконное расторжение договора.

Долги предприятий по зарплате сегодня превышают два миллиарда рублей, это в три раза больше, чем в прошлом году.

Чаще всего нет своевременных расчетов в сфере строительства, добыче ископаемых и на обрабатывающих производствах.

