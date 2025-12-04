В Индии завершились съемки телепроекта «Тайный миллионер» с Сергеем Буруновым

В Джайпуре завершились съемки телепроекта «Тайный миллионер» — нового реалити-шоу СТС, снятого при поддержке Посольства Индии в Москве и Национальной корпорации развития кино Индии.

В приключенческом шоу, наполненном тайнами и загадками, звездным героям под присмотром ведущего Сергея Бурунова предстоит раскрыть все интриги индийского дворца, чтобы забрать заветные десять миллионов рублей.

По словам актера, проект принес ему удивительные впечатления. Экспериментальный формат реалити, первая поездка в Индию и новая тема для беседы с психологом — все это Бурунов забрал из поездки с собой. Кроме того, в перерывах между съемками актер снимал тревел-влог «Бурундийские хроники».

«Как бы так помягче выразиться, я впечатлен и потрясен. У меня, конечно, всякое в жизни бывало, но такое… Здесь и экспериментальный формат реалити, и первая поездка в Индию, которую не забуду никогда. Путешествие-потрясение и новая тема для разговора с психологом», — поделился Сергей Бурунов.

Среди участников проекта Полина Диброва, Карина Мурашкина, Владимир Маркони, Юля Гаврилина, Светлана Листовая, Владимир Тишко и другие.

В реалити-шоу была задействована команда из 150 россиян и индийцев. Местом съемок стал один из самых красивых городов страны — Джайпур. Из Москвы были привезены 50 камер, звуковое и световое оборудование, а также другая спецтехника.

Кроме того, к съемкам привлекали местных актеров, художников, йогов и танцовщиц. Испытания проходили в самых разных исторических и природных местах Джайпура. Так, например, во дворце Дхулгарх, построенном в далеком 1767 году, художники наполнили комнаты тематическим реквизитом, украсили стены колоритными рисунками, а двери спален — изображениями тотемных животных.

По словам Полины Дибровой, участие в проекте стало для нее настоящим выходом из зоны комфорта, где напряжение и ответственность играли синонимично.

«Конечно, необычный опыт: впервые сталкиваюсь с такими переживаниями, напряжением и ответственностью <…>. Для меня наше реалити как выход из зоны комфорта», — поделилась модель.

Как отметила продюсер реалити-шоу Фатима Гаппоева, их проект отличается от других на телевидении индийским колоритом и экзотической культурой.

«Зрители уже видели различные шоу на райских островах и роскошных виллах. На контрасте самобытная и загадочная индийская вселенная отличается от атмосферы в других российских реалити. И в нашем проекте сказочная и экзотичная культура отражается как во дворце, где живут герои, так и в колоритных испытаниях, которые им предстояло пройти», — отметила Гаппоева.

