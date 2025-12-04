Собянин: мнение москвичей о столице важнее для власти, чем оценка Уиткоффа

Дарья Орлова
Мэр отметил, что отзывы американских гостей приятны, но главными для него остаются впечатления горожан.

Собянин прокомментировал слова Уиткоффа о Москве

Фото: Reuters/Kristina Kormilitsyna

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал слова спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, который назвал российскую столицу удивительным городом. Он подчеркнул, что такие оценки, безусловно, важны, однако решающее значение для него имеет мнение самих жителей столицы.

«Я удивляюсь, что они удивляются. Я думаю, нас волнует оценка москвичей в большей степени, чем американцев», — заявил Собянин в эфире федерального канала.

Мэр выразил недоумение тем, откуда американцы получают информацию о Москве, если считают ее неприспособленной для жизни.

Накануне Уиткофф во время встречи с президентом России Владимиром Путиным назвал Москву удивительным городом, отметив, что его прогулка по столице была «красивой». Путин в ответ подчеркнул, что рад видеть американского гостя в Москве, и что город действительно имеет поводы для гордости.

Журналист Financial Times Кристофер Миллер позже обратил внимание, что на переговорах в Москве Уиткофф выглядел улыбчивым, тогда как на встрече с украинской делегацией во Флориде — предельно серьезным.

Спецпредставителя и предпринимателя Джареда Кушнера во время прогулки 2 декабря по Кремлю сопровождал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

