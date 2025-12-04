«Не задохнулись»: Пригожин поделился кадрами спасения из лифта

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Артисты более 40 минут ждали помощи.

Фото, видео: Белкин Алексей/ТАСС; Instagram*/ prigozhin_iosif; 5-tv.ru

Иосиф Пригожин опубликовал кадры спасения из застрявшего лифта

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился кадрами спасения из застрявшего лифта. Соответствующий видеоролик продюсер публиковал в своих социальных сетях.

«Эвакуация вчера прошла успешно, без происшествий. Все живы-здоровы, не задохнулись», — подписал Пригожин.

Инцидент произошел в Доме музыки после мероприятия «Итоги года Яндекс Музыки». В лифте вместе с Пригожиным и его супругой, народной артисткой РФ Валерией, также оказались певицы Клава Кока и IOWA (Екатерина Иванчикова — Прим. Ред.). Пригожин опубликовал видео в Telegram-канале с просьбой спасти их от «задушенья».

Артисты более 40 минут ждали спасения и даже попросили поклонников помочь им, опубликовав посты в социальных сетях. В итоге их вызволили из ловушки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Валерия и Иосиф Пригожин поделились опытом работы с молодыми артистами Травма и Lida. Артисты считают, что творческий диалог между поколениями очень важен.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

