«Не задохнулись»: Пригожин поделился кадрами спасения из лифта

Иосиф Пригожин опубликовал кадры спасения из застрявшего лифта

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился кадрами спасения из застрявшего лифта. Соответствующий видеоролик продюсер публиковал в своих социальных сетях.

«Эвакуация вчера прошла успешно, без происшествий. Все живы-здоровы, не задохнулись», — подписал Пригожин.

Инцидент произошел в Доме музыки после мероприятия «Итоги года Яндекс Музыки». В лифте вместе с Пригожиным и его супругой, народной артисткой РФ Валерией, также оказались певицы Клава Кока и IOWA (Екатерина Иванчикова — Прим. Ред.). Пригожин опубликовал видео в Telegram-канале с просьбой спасти их от «задушенья».

Артисты более 40 минут ждали спасения и даже попросили поклонников помочь им, опубликовав посты в социальных сетях. В итоге их вызволили из ловушки.

