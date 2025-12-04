Захарова указала на право ответа РФ на санкции Британии в отношении ГРУ

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 30 0

Лондон может не сомневаться в «неотвратимости мер» российской стороны.

Почему Россия может ответить на санкции Британии против ГРУ

Фото: Ковалев Петр/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия оставляет за собой право предпринять ответные шаги после решения Великобритании расширить санкции против Главного разведывательного управления (ГРУ). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя действия Лондона на брифинге.

«Российская сторона не признает нелегитимные санкции, вводимые под надуманными предлогами в обход СБ ООН, и оставляет за собой право на ответные меры», — подчеркнула она.

Также Захарова отметила, что Великобритания может не сомневаться в «неотвратимости таких мер».

До этого Лондон внес дополнительные 12 пунктов в санкционный список. Власти Великобритании включили в перечень, как утверждалось, «трех офицеров» ГРУ, которым приписывают «организацию враждебной деятельности на Украине и по всей Европе».

На фоне санкционной эскалации в Европе обсуждаются и другие заявления из Москвы. Так, ранее 5-tv.ru писал, что слова президента Владимира Путина о готовности к войне вызвали обеспокоенность в европейских странах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.96
0.50 90.59
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:18
Открытая тюрьма: Кир Стармер планирует тотальное распознавание лиц в Британии
19:12
Главный визит уходящего года: Индия с размахом встретила Путина
19:04
«Человеку очень плохо»: Долина обратилась к зрителям со слезами на глазах
18:55
«Не задохнулись»: Пригожин поделился кадрами спасения из лифта
18:47
Путин указал на важность расширения использования нацвалют для расчетов в БРИКС
18:41
ВСУ планировали нанести удар во время концерта SHAMAN в Белгороде

Сейчас читают

«Позорище»: Марина Яковлева рассказала о ролях, от которых отказывается
«Дождался 18-летия»: Дана Борисова назвала 35-летнего парня дочери «сексуально расплывчатым»
Хотел сидеть с девушкой: самолет совершил экстренную посадку из-за агрессивного пассажира
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео