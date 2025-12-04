Захарова указала на право ответа РФ на санкции Британии в отношении ГРУ

Россия оставляет за собой право предпринять ответные шаги после решения Великобритании расширить санкции против Главного разведывательного управления (ГРУ). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя действия Лондона на брифинге.

«Российская сторона не признает нелегитимные санкции, вводимые под надуманными предлогами в обход СБ ООН, и оставляет за собой право на ответные меры», — подчеркнула она.

Также Захарова отметила, что Великобритания может не сомневаться в «неотвратимости таких мер».

До этого Лондон внес дополнительные 12 пунктов в санкционный список. Власти Великобритании включили в перечень, как утверждалось, «трех офицеров» ГРУ, которым приписывают «организацию враждебной деятельности на Украине и по всей Европе».

