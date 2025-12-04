Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

Президент также посоветовал индийским гостям обязательно побывать в других крупных городах России.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Путин: Москва — один из лучших мегаполисов мира
В настоящее время Москва является одним из лучших мегаполисов мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today .
«Москва выглядит красиво, а это, безусловно, сейчас один из лучших мегаполисов мира», — отметил глава российского государства.
Путин также посоветовал индийским журналистам посетить культурную столицу нашей страны и его родной город Санкт-Петербург.
«Это, конечно, тоже уникальный город», — отметил российский лидер.
В этот день, 4 декабря, президент России Владимир Путин прилетел в Индию с государственным визитом, который продлится два дня. В аэропорту российского лидера лично встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Это первый за четыре года приезд российского президента в республику, и программа поездки включает как неформальное общение, так и обсуждение ключевых направлений двустороннего партнерства.
Визит президента России в Индию 4–5 декабря будет включать насыщенную программу переговоров и подписание ключевых двусторонних документов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что индийский премьер-министр Нарендра Моди назвал отношения России и Индии проверенными временем.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
100%
Нашли ошибку?