Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

Лилия Килячкова
Президент также посоветовал индийским гостям обязательно побывать в других крупных городах России.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В настоящее время Москва является одним из лучших мегаполисов мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today .

«Москва выглядит красиво, а это, безусловно, сейчас один из лучших мегаполисов мира», — отметил глава российского государства.

Путин также посоветовал индийским журналистам посетить культурную столицу нашей страны и его родной город Санкт-Петербург.

«Это, конечно, тоже уникальный город», — отметил российский лидер.

В этот день, 4 декабря, президент России Владимир Путин прилетел в Индию с государственным визитом, который продлится два дня. В аэропорту российского лидера лично встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Это первый за четыре года приезд российского президента в республику, и программа поездки включает как неформальное общение, так и обсуждение ключевых направлений двустороннего партнерства.

Визит президента России в Индию 4–5 декабря будет включать насыщенную программу переговоров и подписание ключевых двусторонних документов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что индийский премьер-министр Нарендра Моди назвал отношения России и Индии проверенными временем.

