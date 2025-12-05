Путин поблагодарил премьера и президента Индии за теплый прием делегации РФ

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 49 0

По итогам переговоров стороны подписали солидный пакет документов.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Alexander Kazakov/Kremlin Pool; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин выразил благодарность президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Индии Нарендре Моди за теплый прием, оказанный делегации РФ. Об этом он сказал в ходе заявления по итогам российско-индийских переговоров.

«Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, дамы и господа, прежде всего, хотел бы искренне поблагодарить президента республики Индия Драупади Мурму, Вас, господин премьер-министр, и всех индийских коллег за теплый радушный прием, оказанный российской делегации», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что по итогам переговоров стороны подписали солидный пакет документов. Президент России также назвал эти переговоры «весьма полезными», а обстановку он оценил как «конструктивную и дружественную» в духе особо привилегированного партнерства России и Индии. Путин отметил, что у них с Моди налажен довольно тесный личный и рабочий контакт.

Встреча Владимира Путина и Нарендры Моди продолжалась больше двух часов. Лидеры обсудили важные вопросы, касающиеся международной повестки, в том числе украинский конфликт. Российский лидер приехал с госвизитом в Индию по приглашению премьер-министра Нарендры Моди на 4–5 декабря. Моди лично встретил российского лидера по прибытии в страну. Это уже его десятый по счету визит российского президента в Индию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заложил основу для стратегического партнерства России и Индии.

