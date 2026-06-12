Президент Азербайджана Алиев поздравил Путина и россиян с Днем России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента России Владимира Путина с Днем России в телеграмме. Текст обращения азербайджанского лидера опубликовали на официальном сайте.

В поздравлении Алиев подчеркнул, что отношения Москвы и Баку строятся по традиции многолетней дружбы, строятся на добрососедстве и взаимоуважении. По его словам, общая работа руководства обеих стран будет и в дальнейшем способствовать развитию сотрудничества в ходе стратегического партнерства и союзничества.

До этого, сообщал 5-tv.ru, лидер КНДР Ким Чен Ын также отправил поздравление с Днем России Путину. Российской стороне это послание передал чрезвычайный и полномочный посол страны в РФ Син Хон Чхор.

Также российского лидера поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он охарактеризовал Россию как одну из ведущих мировых держав с большим экономическим и оборонным потенциалом в своем обращении.

К тому же Лукашенко отметил уникальный характер исторических связей между народами обоих государств. Белорусы и россияне, как он добавил, шли «рука об руку» многие века на героическом пути.

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