Свыше 30 тысяч юных москвичей с ОВЗ получили рекомендации по обучению

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 27 0

Детей обследует команда, состоящая из психолога, логопеда и дефектолога.

Юные москвичи с ОВЗ получили рекомендации по обучению.

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Свыше 30 тысяч семей в Москве получили заключение Центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК) в 2025 году. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента образования и науки.

ЦПМПК была создана в 2014 году на базе городского психолого-педагогического центра. За время своего существования она помогла более чем 425 тысячам семей в Москве. Служба помогает оценить потребности детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дает рекомендации для их обучения в школе.

«Каждое обследование проводит команда, состоящая из психолога, логопеда и дефектолога. Диагностика позволяет оценить особенности и потребности ребенка», — сообщили в департаменте.

В апреле текущего года прохождение ЦПМПК стало гораздо удобнее благодаря онлайн-формату. Дети проходят комиссию на специальной защищенной платформе с использованием интерактивных материалов. После прохождения комиссии родителям на почту высылается заключение, заверенное электронной подписью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 6-летнего Никиты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:19
За пять лет число ИТ-кружков для московских школьников увеличилось в 3,5 раза
23:00
«Выбор в пользу здоровья»: нутрициолог рассказала, чем заменить сладости
22:55
Роналду против Узбекистана, Месси против Алжира: итоги жеребьевки ЧМ-2026
22:45
«На нервной почве»: Лолита поделилась курьезной историей из самолета
22:40
«Прилетели с другой планеты»: Долина высказалась о мошенниках
22:35
«Дотянули аж до 5 декабря»: кто виноват в хейте вокруг Долиной

Сейчас читают

В Подмосковье женщина заплатила любовнику за убийство мужа деньгами «Банка приколов»
«Опозоренный неудачник»: принца Гарри застыдили после шутки о Трампе
«Поставили диагноз»: Евгения Осипова раскрыла причины алкогольной зависимости
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео