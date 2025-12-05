Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 6-летнего Никиты
У мальчика — ДЦП.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы говорим спасибо всем, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел. Накануне мы рассказали о шестилетнем Никите из Петрозаводска. У мальчика — ДЦП. Чтобы ребенок начал уверенно ходить, ему срочно требуется сложная операция, стоимостью один миллион 200 тысяч рублей.
И благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму.
Большое вам спасибо!
