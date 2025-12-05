Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 6-летнего Никиты

Эфирная новость 13 0

У мальчика — ДЦП.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы говорим спасибо всем, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел. Накануне мы рассказали о шестилетнем Никите из Петрозаводска. У мальчика — ДЦП. Чтобы ребенок начал уверенно ходить, ему срочно требуется сложная операция, стоимостью один миллион 200 тысяч рублей.

И благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму.

Большое вам спасибо!

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
День Добрых Дел
4 дек
На Пятом канале акция «День добрых дел» для шестилетнего Никиты
28 нояб
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 9-летней Таисии
27 нояб
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 9-летней Таисии
21 нояб
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 11-летней Маши
20 нояб
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 11-летней Маши
14 нояб
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для десятилетней Лизы
13 нояб
На Пятом канале акция «День добрых дел» для десятилетней Лизы
7 нояб
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для четырехлетнего Сайфуллы
6 нояб
На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетнего Сайфуллы
31 окт
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Максима из Чебоксар
+2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.97
-0.99 89.90
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:55
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 6-летнего Никиты
13:39
Не согласна: Лариса Долина предложила Лурье сделку
13:24
Путин пригласил Моди посетить Россию в 2026 году
13:23
«Откликнется у каждого»: оперная певица Лагутина о своем видении песни Ave Maria
13:14
«Едем к тебе»: Григорьев-Апполонов о домогательствах фанатки
12:57
Путин назвал Россию и Индию важными торговыми партнерами

Сейчас читают

«Станет легче»: Ольга Бузова дала совет, как спать по три часа и быть бодрым
«Крепкий орешек»: Ольга Серябкина высказалась о скандале с Ларисой Долиной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео