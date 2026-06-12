Мошенники нацелились на школьников, которые ждут результатов ЕГЭ

Сенатор Шейкин предупредил о фейковых сайтах с баллами ЕГЭ

Киберпреступники нацелились на школьников, которые ждут результатов единых государственных экзаменов. Сенатор Российской Федерации Артем Шейкин в общении с журналистами из РИА Новости сообщил, что аферисты запустили несколько мошеннических схем, маскирующихся под помощь выпускникам.

В первую очередь злоумышленники создают поддельные веб-сайты для проверки баллов ЕГЭ и ОГЭ. Также в ход идут фальшивые сервисы подачи апелляций. Тем, кто недоволен своими оценками, мошенники предлагают за деньги «поднять результаты» или договориться о пересдаче через якобы нужных людей. Другая распространенная уловка — рассылка сообщений с просьбой подтвердить место в колледже или вузе по сомнительной ссылке.

Сенатор отметил, что письма от аферистов визуально копируют настоящие уведомления приемных комиссий, поэтому распознать обман с первого взгляда сложно.

«Главное правило — не переходить по ссылкам из мессенджеров и писем, не передавать паспортные данные, СНИЛС, коды из СМС третьим лицам и не поддаваться на уловки о „гарантированной помощи во время ОГЭ или ЕГЭ“», — отметил Артем Шейкин.

Вся достоверная информация о результатах, апелляциях и зачислении публикуется только на официальных сайтах школ, вузов, центров обработки данных и в личном кабинете абитуриента.

Ранее 5-tv.ru писал, что в столице 8 июня провели ЕГЭ по базовой и профильной математике.