Патрушев: четверть отходов должна возвращаться в повторный оборот к 2030 году

В Ленинградской области обсудили переход на экономику замкнутого цикла.

Россия переходит на экономику замкнутого цикла. Это модель производства и потребления, при которой ресурсы используются максимально долго. А отходов практически не остается. Совещание на эту тему сегодня прошло в Ленинградской области.

Там планируется запуск нескольких предприятий, которые будут выпускать продукцию из вторичных полимеров. По словам вице-премьера Дмитрия Патрушева, сейчас на северо-западе ежегодно образуется порядка четырех с половиной миллионов тонн твердых коммунальных отходов. К 2030 году необходимо обеспечить их стопроцентную обработку.

«В предыдущем цикле нацпроекта в макрорегионе было построено 33 объекта обращения с отходами. В текущем году должны быть реализованы пять проектов. В следующем — еще девять. В соответствии с указом президента к 2030 году не менее 25% отходов должны возвращаться в повторный оборот. То есть впереди большой путь к выполнению данного ориентира. Нам необходимы новые мощности по переработке различных видов вторсырья», — заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер добавил, что кроме переработки не менее важен и рынок сбыта вторичного сырья. Для этого региональным властям необходимо продумать механизмы использования таких ресурсов в различных отраслях экономики.

