Макрон опроверг слухи, что предупредил Зеленского об «измене» США
Президент Франции утверждает, что между европейской и американской сторонами «нет недоверия».
Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент Франции Эммануэль Макрон опроверг слухи о том, что он якобы предупреждал украинского коллегу Владимира Зеленского о вероятном «предательстве» со стороны США. Об этом сообщило британское издание The Guardian.
Макрон указал на "единство" Европы и США в продвижении мирных договоренностей по Украине. Он отметил, что между странами «нет недоверия», а позиция американской стороны в поддержке Киева остается общей и согласованной.
Французский лидер также заявил, что Европа и США обязаны действовать сообща, чтобы помочь Украине.
«И я повторяю снова и снова: нам нужно работать вместе», — добавил Макрон в вопросе о партнерстве с США.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, немецкая газета Spiegel опубликовала стенограмму телефонного разговора европейских лидеров с Зеленским, где они давали ему наставления и предупреждали о возможном предательстве со стороны США.
Кроме того, европейские лидеры посоветовали главе киевского режима не принимать условия России без твердых гарантий безопасности со стороны США.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
Читайте также
93%
Нашли ошибку?