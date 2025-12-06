Макрон опроверг слухи, что предупредил Зеленского об «измене» США

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 22 0

Президент Франции утверждает, что между европейской и американской сторонами «нет недоверия».

Макрон опроверг слухи об «измене» США

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Франции Эммануэль Макрон опроверг слухи о том, что он якобы предупреждал украинского коллегу Владимира Зеленского о вероятном «предательстве» со стороны США. Об этом сообщило британское издание The Guardian.

Макрон указал на "единство" Европы и США в продвижении мирных договоренностей по Украине. Он отметил, что между странами «нет недоверия», а позиция американской стороны в поддержке Киева остается общей и согласованной.

Французский лидер также заявил, что Европа и США обязаны действовать сообща, чтобы помочь Украине.

«И я повторяю снова и снова: нам нужно работать вместе», — добавил Макрон в вопросе о партнерстве с США.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, немецкая газета Spiegel опубликовала стенограмму телефонного разговора европейских лидеров с Зеленским, где они давали ему наставления и предупреждали о возможном предательстве со стороны США.

Кроме того, европейские лидеры посоветовали главе киевского режима не принимать условия России без твердых гарантий безопасности со стороны США.

