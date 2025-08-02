«Ядерная война уже никому не нужна»: Игорь Угольников о современных угрозах

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Дарья Неяскина
Дарья Неяскина Эксклюзив 53 0

Игорь Угольников: ядерная война уже никому не нужна, сейчас есть дроны

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Режиссер добавил, что русский мир удержится, несмотря ни на что.

Угроза ядерной войны осталась в прошлом, в наше время стоит опасаться развития беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил народный артист России, режиссер Игорь Угольников рассказал на фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ». 5-tv.ru публикует кадры.

«Я думаю, что ядерная война уже никому не нужна. Теперь есть дроны, а это страшнее. Я посмотрел, они бывают совсем маленькими, как комарики. Они могут прилететь в твою жизнь туда, где ты хочешь укрыться от всего. Я думаю, угрозы человечеству будут развиваться. Такие, как ядерные, такие, как дроны. Удержится русский мир, потому что он всегда держался и всегда восставал из пепла. И так будет всегда», — сказал Угольников.

Режиссер также посоветовал вспоминать о своих предках и помнить, что они всегда у нас за спиной.

«А теперь представьте, что эти наши прабабушки и прадедушки стоят у нас за спиной. И очень хотят, чтобы мы прожили свою жизнь счастливо и достойно. Как и мы хотим этого для своих детей и внуков. И каждый раз, когда мы делаем что-то, что может покоробить их любовь и надежду, думайте о том, что они стоят за спиной. А они точно и железно стоят», — заключил Угольников.

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