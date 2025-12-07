Евросоюз продолжает курс на милитаризацию объединения

Что действительно страшно, так это то, что действительно идет реальная подготовка общественного мнения на Западе, что Россия нападет и, может быть, надо самим ударить по России первыми. Это говорит главный европейский военный в НАТО. Он блефует или они всерьез? Сложно сказать. Вряд ли он не знает про разность потенциалов.

Да, в теории объединенная Европа может поставить под ружье гораздо больше людей, потому что там населения больше. Но это же не будет война обычными вооружениями. А вот разность ядерных потенциалов совершенно несопоставима.

Значит расчет на что? На то, что Америка защитит. Готов ли Вашингтон брать на себя ответственность за безрассудство отдельных европолитиков? Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин продолжил тему.

Какое уж тут «скорое», да хоть бы и «рождественское» перемирие, у Европы только такие сюрпризы под елочками. Не праздничные фейерверки, а ракеты, новейшие израильские ПРО встают на вооружение Бундесвера.

«Это защищает не только Германию, но и командные структуры НАТО, а также коридоры переброски сил», — заявил командующий ВВС Германии Хольгер Нойман.

Такие теперь «купола» вместо колоколен, аккурат на второй адвент, как символы новой европейской веры, веры в большую войну.

«Западу необходимы оправдания для своих действий, для НАТО критически важно сохранить фасад оборонительного альянса, образ „хороших парней“, которые лишь защищаются и никому не угрожают. Однако нанесение упреждающего удара — акт, который по определению считается сверхагрессивным», — выразился полковник НАТО в отставке Хосе Антонио Алькаиде.

Европа не то что не услышала российского президента, а как всегда вывернула его слова наизнанку.

По версиям Guardian, Independent, Libération, и Bild, это Москва рвется в бой и пугает континент. На итальянском телевидении ведущего пришлось перебивать в прямом эфире.

«Даже не знаю, что сделать, хотим еще раз послушать Путина», — сказал ведущий.

«Вам кажется это угрозой, но это не так, понимаю, что вам нужно все исказить», — ответил эксперт.

Так кто же в действительности готовится к большой европейской войне?

«Европа находится в состоянии социального и экономического упадка уже 40 лет, начиная с принятия Маастрихтского договора в 1992 году, вступившего в силу в 93-м. Тогда думали, что у Европы появится шанс стать великой мировой гегемонистской силой. А произошло прямо противоположное», — рассказал редактор Paris Match Катрин Швааб.

Обновление парка вооружений не на бумаге, а в каждой казарме, немецкая армия получает новое штатное штурмовое оружие, винтовку G95 — до 850 выстрелов в минуту. Писториус рапортует о стирании границ между военной и гражданской продукцией, автопром зовут в оборонку: танки от «Порше», «Ауди» и «БМВ». Учения спецподразделений в реальных городских условиях, мосты и автобаны тоже перестраиваются под прохождение военных эшелонов.

Еврокомиссия устроила свой энергетический крестовый поход. Оформлен окончательный отказ от дешевых российских энергоресурсов — Урсула фон Дер Ляйен всерьез полагает, что это рассвет.

«Это рассвет новой эры, эры полной энергетической независимости Европы от России», — выразила мнение председатель Еврокомиссии Урсула Фон Дер Ляйен.

Но вот на бизнес-горизонте отчего-то просматривается исключительно европейский закат — тылы полыхают: подожженные мусорные баки, разбитые витрины, слезоточивый газ — в Болгарии 50-тысячный протест против повышения налогов.

Франция рискует до конца года не принять новый бюджет, там в самом разгаре все тот же правительственный кризис.

В Германии торговая ассоциация подводит свои печальные итоги 2025го, называя его «потерянным годом».

«Экономика, конечно, переведена в кризисный режим. Военные расходы наращиваются. Инвестиции идут в новые системы вооружений, в боеприпасы и соответствующее перевооружение армии», — отметил бывший депутат Европарламента, общественный деятель Хавьер Кусо Пермуи.

«В этой войне, как вы знаете, замешаны огромные интересы, и в частности, коррупционные интересы», — заявил политолог Поль Антуан.

Кажется, совсем неидеальный фон для разговоров о новых траншах для Украины. Но проблема в том, что финансовым балом правят военные.

При том, что потребности Украины по оценке МВФ 135 млрд евро. ЕС в состоянии покрыть лишь две трети. Вот почему Европа ведет настоящую охоту за российскими активами.

«Если кто-то хочет, чтобы 140 миллиардов из замороженных активов РФ были использованы на вооружение для Украины, Словакия не хочет иметь с этим ничего общего», — выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

И таких отказников все больше — евро-дезертирство охватывает все новые страны: Финляндия — не желающая давать Киеву гарантий безопасности, Чехия — остановившая модернизацию танков якобы по техническим причинам, спрыгивает с этого евроэкспресса, несущегося по военным рельсам. Заранее отступающие от попыток втянуть всех в эту самую большую войну.

«Грубый военный фанатизм овладел европейскими членами НАТО, он ослепляет их и делает неспособными к разумным решениям», — заметил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Как будто бы именно так, вслепую Бундестаг проголосовал за возвращение призыва в Германии: с нового года каждому 18-летнему придет повестка под видом «анкеты и собеседования».

И вот берлинские улицы уже готовы к маршу — только не в сторону военкоматов, а против призыва, хоть добровольного, хоть обязательного, не желая погибать ни за такую немецкую власть, ни за саму Европу.

Только в минувшую пятницу сразу несколько крупных шествий — родители вместе со своими детьми.

Улица кричит ровно о том, что в официальных антироссийских речах старательно замалчивают, билет по такому призыву может оказаться только в один конец.

Чтобы граждане Европы поверили в необходимость превентивных ударов по России, в неизбежность столкновения, на это нужно время. А потому подобная риторика будет еще звучать: сегодня Каллас с ее оголтелой исторической демонизацией, а две недели назад начальник французского генштаба Мондон готовил к неизбежности потери европейских детей. Завтра будет кто-то еще. Но эти «превентивные» идеи опираются на богатую европейскую традицию, когда мирное население третьих, «варварских» стран уничтожалось во благо каких-то европейских светлых целей, которые заканчивались, правда, финансовым обогащением «гуманистов» и банальным ограблением варваров. Посмотрите на европейские церкви. Что за реликвии там выставлены? Все вывезены с Ближнего Востока. Посмотрите музеи. Это же колониальные кладовые. Чье-то национальное достояние. С этим считались?

Нет, потому что это ж варвары! Давайте вспомним планы по нам: 1949 год американский «Дропшот» — 300 ядерных бомб, 29 тысяч фугасных, 200 целей, 100 городов. Считали погибшее мирное население создатели плана? Нет. Они считали уничтоженный промышленный потенциал СССР. Минус 85% у них получалось. Какие невинные граждане? Это варвары, «красная чума».

Британцы еще раньше в 1945 году, еще до победы над нацизмом, готовили немыслимое, так назывался проект — «Нападение на Совесткий Союз сразу после победы над Гитлером». В том числе готовы были использовать в своих рядах нацистов. Своих солдат не хватало, по подсчетам.

Французский премьер Деладье еще в 1940 году готов был отправить корабли в Черное море, а бомбардировщики на Баку, как основной центр нефтедобычи на тот момент.

Это в крови в каком-то смысле у них, а точнее на подкорке. Именно поэтому нельзя относится к тому, что говорят политики, как к глупости. Это очень серьезные шаги к глобальной катастрофе. Это бег к войне. Дай бог, чтобы это был все-таки бег на месте.

